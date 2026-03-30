Clima inestable en Semana Santa: lluvias, vaguadas y oleaje peligroso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una masa de aire polar y el frente frío número 34 incidirán en los próximos días de la Semana Santa, generando lluvias vespertinas y un ambiente fresco en gran parte del país.

Así lo informó este lunes el analista meteorológico Jean Suriel, quien explicó que el Miércoles Santo permanecerán los remanentes del frente frío, mientras una vaguada se acercará a la región caribeña, aumentando las probabilidades de lluvias en horas de la tarde y la noche.

Indicó que para el Jueves y Viernes Santo disminuirán la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones; sin embargo, se mantendrán algunos chubascos vespertinos debido a los vientos húmedos que persistirán en el Caribe.

“El Sábado Santo se acercará una nueva vaguada y abundante humedad marina, por lo que podrían desarrollarse aguaceros entre moderados y fuertes en gran parte del territorio dominicano”, agregó el experto.

Asimismo, Suriel añadió que el próximo domingo, el panorama meteorológico se mantendrá lluvioso después del mediodía y al final de la tarde, por los efectos del fenómeno atmosférico. “Mucha precaución al desplazarse por carreteras y autopistas debido a las lluvias que podrían ocurrir”, pronunció.

En cuanto al oleaje, Jean Suriel manifestó que estará peligroso en la costa atlántica, por lo que podrían establecerse restricciones para los bañistas en playas del este, noreste y norte en los próximos días.