COE mantiene 3 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla por vaguada

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene en alerta amarilla al Distrito Nacional y tres provincias, mientras que otras nueve demarcaciones permanecen en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada y los efectos del ciclo diurno.

El organismo explicó que estas condiciones favorecerán incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes de forma local, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Las provincias bajo alerta amarilla son: Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

En tanto, en alerta verde se encuentran: Monte Plata, La Vega, La Altagracia, Santiago, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y Monseñor Nouel.

El COE exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta, debido al riesgo que representan las condiciones meteorológicas.