Condiciones del tiempo
COE mantiene 3 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla por vaguada
El organismo también colocó 9 provincias en alerta verde ante pronósticos de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene en alerta amarilla al Distrito Nacional y tres provincias, mientras que otras nueve demarcaciones permanecen en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada y los efectos del ciclo diurno.
El organismo explicó que estas condiciones favorecerán incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes de forma local, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.
Las provincias bajo alerta amarilla son: Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
En tanto, en alerta verde se encuentran: Monte Plata, La Vega, La Altagracia, Santiago, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y Monseñor Nouel.
El COE exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta, debido al riesgo que representan las condiciones meteorológicas.