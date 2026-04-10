El clima para este fin de semana del 10 al 12 de abril del 2026

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Para esta tarde y primeras horas de la noche, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) dijo que debido a la aproximación de una activa vaguada asociada a un sistema frontal, "prevemos incrementos nubosos generadores de precipitaciones moderas a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento".

Todo principalmente en diferentes municipios y comunidades de; Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, entre otras.

Sin embargo, en las demás regiones del país las precipitaciones que ocurran serán menos frecuentes y de menor intensidad.

El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología incrementa los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y posibles granizadas, destacando que dichas alertas podrían está siendo modificadas durante las próximas 24 a 48 horas debido a las precipitaciones esperadas.

Sábado

Mañana sábado, la cercanía del sistema frontal, además de su vaguada asociada y la abundate humedad que estara proporcionando el viento de dirección noreste, las condiciones meteorologicas seguirán propicias para que se generen lluvias de variable intensidad a lo largo del día; iniciando como lluvias pasajeras, desde la madrugada, en localidades de la costa caribeña.

Todo incluyendo el Gran Santo Domingo, intensificándose en la tarde como aguaceros moderados a fuertes con posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que a la vez se extenderán sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, entre otras provincias del Cibao, pero especialmente hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste.

Las temperaturas se sentirán calurosas, principalmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido.

La sensación térmica estará más elevada, especialmente en zonas urbanas.

Por consiguiente, recomendamos vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.

Domingo

Para el domingo, se espera que el sistema frontal esté casi estacionario al norte del país, en aguas del Atlántico. Sin embargo, el viento moderado del este/noreste transportará abundante humedad y el ambiente continuará bastante inestable por la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.

Estas condiciones generarán episodios de lluvia dispersa durante la mañana hacia el sureste, noreste y norte, que se intensificarán conforme avancen las horas como aguaceros de moderados a muy fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento, en especial sobre provincias de la Cordillera Central, el sureste y la zona fronteriza.