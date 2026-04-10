¿Qué pasa en el clima cuando coinciden una vaguada y un sistema frontal?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Durante la temporada de invierno, varios frentes fríos afectan al Caribe, trayendo consigo aire fresco y lluvias. Sin embargo, cuando estos sistemas coinciden con una vaguada, el impacto puede ser mucho mayor.

El Centro Nacional de Huracanes explica que los frentes fríos son masas de aire frío que avanzan desde los polos hacia zonas más cálidas, generando diferencias de temperatura y densidad. Por su parte, las vaguadas son áreas de baja presión que favorecen la formación de tormentas y aguaceros.

Cuando ambos fenómenos coinciden, se produce una intensa convergencia de vientos y humedad en niveles bajos de la atmósfera. Esto puede derivar en líneas de tormentas eléctricas, aguaceros prolongados y, en algunos casos, inundaciones repentinas.

USA2227. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 30/09/2021.- Imagen cedida hoy por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos

El organismo advierte que estas condiciones suelen desarrollarse sobre aguas del Caribe, donde la energía disponible es mayor, pero también pueden afectar a tierra firme, especialmente en zonas vulnerables como la isla Española y Puerto Rico.

La combinación de vaguada y frente frío representa un escenario de alto riesgo, por lo que un pronóstico preciso y la atención a las alertas oficiales resultan vitales para prevenir daños y proteger a la población.