Coalición denuncia sentencia que excluye terrenos del Parque Jaragua en Pedernales

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció este jueves la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena excluir más de 12 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua, en Pedernales, para entregarlos a herederos de la familia Gadala María.

Los representantes de la Coalición, Luis Carvajal y Yolanda León, calificaron la decisión como “inconstitucional y atentatoria contra el patrimonio natural del país”, al considerar que abre la puerta a la privatización de espacios públicos y pone en riesgo la conservación de Bahía de las Águilas, uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe.

Según explicaron, la sentencia se apoya en la Ley 266-04, vinculada a proyectos turísticos, pero nunca aplicada en la práctica.

Además, cuestionaron la falta de coordenadas claras en el fallo y advirtieron sobre entramados de complicidades legales e intereses inmobiliarios ligados al turismo en Pedernales.

La Coalición recordó en el programa El Dia de Telesistema canal 11, que el Parque Jaragua alberga biodiversidad única y constituye un patrimonio nacional libre de urbanización masiva. Por ello, anunciaron que interpondrán recursos legales para revertir la sentencia, invocando el principio constitucional de progresividad en materia ambiental.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a defender las áreas protegidas como patrimonio común y a mantenerse vigilantes frente a intentos de desarticular el sistema nacional de parques.