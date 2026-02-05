Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Rechazan

Coalición denuncia sentencia que excluye terrenos del Parque Jaragua en Pedernales

Según explicaron, la sentencia se apoya en la Ley 266-04, vinculada a proyectos turísticos, pero nunca aplicada en la práctica.

Parque Nacional Jaragua

Parque Nacional Jaragua

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció este jueves la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena excluir más de 12 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua, en Pedernales, para entregarlos a herederos de la familia Gadala María.

Los representantes de la Coalición, Luis Carvajal y Yolanda León, calificaron la decisión como “inconstitucional y atentatoria contra el patrimonio natural del país”, al considerar que abre la puerta a la privatización de espacios públicos y pone en riesgo la conservación de Bahía de las Águilas, uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe.

Según explicaron, la sentencia se apoya en la Ley 266-04, vinculada a proyectos turísticos, pero nunca aplicada en la práctica. 

Además, cuestionaron la falta de coordenadas claras en el fallo y advirtieron sobre entramados de complicidades legales e intereses inmobiliarios ligados al turismo en Pedernales.

La Coalición recordó en el programa El Dia de Telesistema canal 11, que el Parque Jaragua alberga biodiversidad única y constituye un patrimonio nacional libre de urbanización masiva. Por ello, anunciaron que interpondrán recursos legales para revertir la sentencia, invocando el principio constitucional de progresividad en materia ambiental.

El ambientalista Luis Carvajal, vocero de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, calificó como “misteriosa, temeraria y altamente peligrosa” la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la reducción del Parque Nacional Jaragua, al considerar que no solo contradice la Constitución y varias leyes ambientales, sino que abre la puerta a la desarticulación total del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Carvajal cuestionó la rapidez y opacidad con que se produjo la decisión judicial. Explicó que el expediente fue depositado el 28 de octubre, la primera audiencia se convocó para el día 13, se aplazó para el 20 y ese mismo día se conoció el fondo y se emitió la sentencia.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a defender las áreas protegidas como patrimonio común y a mantenerse vigilantes frente a intentos de desarticular el sistema nacional de parques.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking