Continúan quejas para que el CEA regularice terrenos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos volvió a denunciar la expropiación y apropiación irregular de terrenos, una práctica que según la entidad vulnera derechos fundamentales y coloca al Estado en una delicada situación de indefensión jurídica.

La denuncia fue presentada por el presidente de la Comisión, Manuel María Mercedes, quien deplora como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), ha ocupado terrenos sin completar correctamente los procesos legales de expropiación o sin indemnizar adecuadamente a los propietarios.

Al intervenir durante una protesta realizada frente a la institución, afirmó que han transcurrido más de cinco meses desde que presentara dos solicitudes formales ante las autoridades. Entre estas peticiones figuraba la exigencia de que el director del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez, diera cumplimiento a un poder especial remitido por el presidente Luis Abinader, mediante el cual se ordena la suscripción de contratos relacionados con la venta, cesión y transferencia de terrenos previamente evaluados y avalados por los organismos técnicos correspondientes; sin embargo, dichas disposiciones aún no se han cumplido.

Advirtió que el desacato a una orden presidencial constituye una grave violación al Estado de derecho y a los derechos fundamentales de los afectados, y que debilita la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cito el caso de un terreno de 21 mil metros cuadrados, ubicado en la Avenida Ecológica, en Santo Domingo, propiedad de Juan Rivera Cordero el cual fue ocupado de forma irregular.