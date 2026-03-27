Crea comisión Museo Gesta de Abril 1965

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader creó ayer la Comisión para la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril con miras a fortalecer, promover, preservar y difundir la memoria histórica nacional.

La medida está en el decreto 200-26 que indica que esa comisión la presidirá Jottin Cury David y la integran de manera honorífica Alberto A. Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides E. Gutiérrez Félix, Fernando Arturo Báez Guerrero.

También Sucre de Jesús Féliz, Ilonka Nacidit Perdomo, Isaac Rudman Majnsztejn, Juan M. Lora de León, Ludovino Fernández, Ramón Andrés Blanco Fernández y Raúl Tamayo Morilla Rodríguez.

La Comisión se encargará de preparar, organizará y coordinará, junto a las entidades que integran el Patronato Rector, las acciones necesarias para la designación del director general del museo y de su puesta en funcionamiento. Será una dependencia funcional del presidente de la República, adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia.