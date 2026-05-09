Comer poco, asunto rural

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En el imaginario cultural de la sociedad dominicana se identifica el almuerzo principal de nuestra población con lo que se denomina “la bandera dominicana” compuesta por arroz, habichuelas y carne.

Esta costumbre ha cambiado y este cambio lo señalan muchas personas de diferentes edades en distintas comunidades tanto rurales como urbanas. “Usted quiere saber qué costumbre ha cambiado aquí, la bandera ha cambiado, ya no se come carne”. “La carne ha desaparecido como costumbre”.

La referencia a la desaparición de la carne se hace en tono jocoso mezclado con añoranzas. La gente siente que su vida se ha deteriorado, “antes éramos pobres, ahora somos más pobres”. A pesar de que los índices de pobreza no logran registrar los cambios cualitativos que se plasman en la cotidianidad de la gente, las personas sí lo sienten y lo viven.

Recientemente visitamos muchas comunidades y se observan anafes apagados, personas que no comen al mediodía y se quedan sin comer todo el día. Esto se agudiza aún más en el contexto rural. Las observaciones de una semana en comunidades rurales nos muestran el almuerzo no es regular en toda la semana, 4-5 días se come, 2-3 no, al menos que una vecina pase un poco de comida que se reparte entre todos.

En tiempos de cosecha de mangos y aguacates, la situación puede variar. Aparecen más posibilidades de almorzar mangos y aguacates con guineos al mediodía y así dividirlos en la familia. Observamos una familia de cuatro hijos, que la madre cortó dos mangos y los dividió en varios pedazos entre sus hijos. Esa fue la comida del día.

En la actualidad las proteínas como la carne, la leche, los quesos, pescado, entre otros, son inaccesibles para los sectores de menores ingresos, los pobres. Antes la gente podía comer arenque, bacalao o pica-pica, hoy no aparecen o son muy costosos.

Lo mismo ocurre con la carne. La carne de pollo, que es la más accesible, solo se come una vez a la semana en muchos hogares o cada quince días, como relatan las personas. Lo más accesible es “el pico y pala”. “La última vez que comí pollo fue hace 15 días y fue que me compré 15 pesos de pico y pala”.

Definitivamente la alimentación es un dolor de cabeza para la gente. No hay suficientes recursos para alimentar a una familia. “Las mujeres nos convertimos en contable, tenemos que jalar los pesos, si conseguimos doscientos pesos en un día, eso no da para tres comidas, solo para hacer un plato de arroz con habichuela, y a veces un moro con guineitos, má ná”.