Declara en estado de emergencia a La Zanja, en Sabana Iglesia, por rotura de tubería matriz

SANTO DOMINGO. El Gobierno dispuso la asistencia y todo el apoyo de las instituciones pertinentes frente a la emergencia que ha suscitado la ruptura de la tubería de aducción del acueducto Cibao Central en la comunidad de La Zanja, Sabana iglesia, provincia Santiago.

El hecho ocurrió a las 11:20 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.

Las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informaron que por el momento no hay pérdidas humanas, sin embargo, la zona fue declarada en estado de emergencia y se encuentran equipos pesados y personal técnico de la institución para intervenirla.

Todo el equipo de gestión social trabaja en levantamiento para fines de brindar ayuda y asistencia a las familias afectadas por la situación.

Con esta rotura, salen de operaciones los acueductos de la Dura Moca y el Cibao Central, dejando sin servicios a más de 800,000 personas.

Esta tubería conduce las aguas crudas a los acueductos de la Noriega y la Dura Moca, y es la principal, ya que posee una capacidad de conducción de 5 metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 MGD millones de galones al día.