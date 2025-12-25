Más de 800 mil personas sin agua por rotura de tubería matriz en Sabana Iglesia, Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más de 800 mil personas están sin servicio de agua potable en la comunidad La Zanja, Sabana Iglesia, provincia Santiago, por la rotura de una tubería que alimenta los acueductos de Dura Moca y el Cibao Central.

Gobierno declaró la zona en estado de emergencia y dispone asistencia y todo el apoyo frente a emergencia por le hecho.

El hecho ocurrió a las 11:20 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.

Las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informaron que por el momento no hay pérdidas humanas, sin embargo, la zona fue declarada en estado de emergencia y se encuentran equipos pesados y personal técnico de la institución para intervenirla.

Todo el equipo de gestión social trabaja en levantamiento para fines de brindar ayuda y asistencia a las familias afectadas por la situación.

Esta tubería conduce las aguas crudas a los acueductos de la Noriega y la Dura Moca, y es la principal, ya que posee una capacidad de conducción de 5 metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 MGD millones de galones al día.

