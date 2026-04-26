Defensor del Pueblo y Gabinete de Transporte acuerdan mejoras en corredor Núñez de Cáceres

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El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, junto al Gabinete de Transporte de la Presidencia que encabeza el ministro Deligne Ascención Burgos, definieron en una mesa de trabajo una serie de acciones orientadas a garantizar el acceso a los servicios de transporte público de los usuarios del corredor de la avenida Núñez de Cáceres en el Distrito Nacional.

Durante el encuentro, acordaron con los operadores del corredor continuar con las labores de reparación, reacondicionamiento e incorporación progresiva de unidades, a fin de garantizar el servicio de manera permanente a la población y añadir a la flotilla 17 autobuses para que los usuarios puedan transportarse de manera más rápida y segura.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el coordinador del Gabinete de Transporte de la Presidencia, Deligne Ascención, informaron que se analizará la situación de las licencias de operación, así como la estructura de la tarifa técnica y las condiciones de funcionamiento del sistema, incluyendo aspectos claves como la gestión del tránsito y la implementación de carriles exclusivos.

Ulloa resaltó la contribución de la Secretaría General del Defensor del Pueblo y de las distintas instituciones involucradas en la construcción de consenso para buscar una salida al impasse que afectaba a este corredor, operado por Compañía de Transporte Núñez de Cáceres (COCHONUCA).

“Con estas iniciativas se busca redefinir el modelo bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad financiera y garantía de continuidad del servicio público, en beneficio de la ciudadanía”, expresó Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.

En el encuentro participaron representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), entre ellos la directora de Movilidad Sostenible, Alexandra Cedeño, y la directora Jurídica, Raquel de la Rosa. También estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), Tony Marte; el secretario de Educación, Guillermo Estévez; y el representante de la entidad, Jorge David Díaz.

Además, asistieron el gerente general de CONATRA SAS y de COCHONUCA, Luis Rosado, y el director general del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT), Ricardo Roques, entre otras entidades.