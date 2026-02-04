Detienen a "el Coronel" por presunto abuso sexual a niña de 7 años en Peravia; se iba a EEUU

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional y el Ministerio Público, como resultado de una ardua labor de interoperatividad interinstitucional, lograron que se impidiera el ingreso a los Estados Unidos de un hombre que era buscado por su presunta vinculación en un caso de abuso sexual contra una niña de 7 años, ocurrido en la comunidad de Matanzas, provincia Peravia.

El detenido fue identificado como Nicolás Núñez, de 60 años de edad, exoficial superior policial en condición de pensionado, contra quien pesaba una orden de arresto emitida tras la denuncia formal presentada por familiares de la menor, cuya identidad se mantiene en estricta reserva, conforme a lo establecido por la ley para la protección de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el reporte preliminar del personal del Departamento Especializado de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), el imputado intentó evadir la acción de la justicia abordando un vuelo en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, siendo detectado gracias a la coordinación entre los organismos de seguridad de la República Dominicana y los Estados Unidos.

La denuncia fue interpuesta el pasado 1 de febrero, momento en el cual se activaron de inmediato los protocolos correspondientes de la Fuerza de Tarea Conjunta, con la participación de agentes del Deamvi y representantes del Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes.

La menor recibe atenciones en un centro médico de Baní, donde fue ingresada de emergencia, recibiendo asistencia médica especializada y siendo sometida a un procedimiento quirúrgico. Su diagnóstico se mantiene reservado.

En el proceso investigativo se obtuvo el testimonio de una familiar cercana a la víctima, quien señaló como presunto agresor a un hombre conocido con el alias de “El Coronel”, describiendo un patrón reiterado de acercamiento y manipulación hacia la menor.

Posteriormente, se realizaron amplios operativos de localización en el sector Matanzas, barrio Washington, sin lograr ubicar al imputado en ese momento. Ante esta situación, la magistrada de la Unidad de Violencia de Género solicitó una orden de arresto de emergencia, la cual permitió reforzar la búsqueda y lograr su localización en las circunstancias antes señaladas.

La menor permanece bajo supervisión médica y acompañamiento familiar. De acuerdo con el Ministerio Público, una vez reciba el alta médica será puesta bajo la protección del CONANI, mientras continúan las investigaciones correspondientes.