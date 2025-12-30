La DGJP exhibe avances históricos en pensiones y servicios

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), Juan Rosa, informó que desde el año 2020 a la fecha la institución ha alcanzado logros significativos que han impactado de manera directa a miles de jubilados y pensionados, destacando la incorporación de 168,576 nuevas pensiones en sus distintas modalidades, como parte del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la equidad, la justicia social y el bienestar ciudadano.

Rosa resaltó el avance de las pensiones solidarias, destinadas a los sectores más vulnerables, que han beneficiado a 75,628 personas, equivalente al 44.87 % del total otorgado. Asimismo, indicó que se ha priorizado la regularización de las pensiones del disuelto IDSS, con 45,333 casos, lo que junto a las solidarias representa el 71.75 % de las pensiones concedidas.

En el marco del 19.º aniversario de la DGJP, el titular destacó que durante su gestión se han realizado ajustes y aumentos a más de 125 mil pensiones, beneficiando a pensionados civiles, personal del sector salud y miembros de la Policía Nacional.

De ese total, el 75.5 % correspondió a nivelaciones de pensiones civiles y el 24.5 % a pensiones policiales, como expresión de una política pública basada en la equidad, la dignidad y el respeto a los derechos adquiridos.

En cuanto a los avances institucionales, Juan Rosa subrayó la transformación en la atención al ciudadano, la expansión territorial y la modernización de los servicios, con la apertura de oficinas en Santiago, La Romana, Nueva York y Madrid, así como puntos de atención en los centros GOB del Gran Santo Domingo. Además, resaltó la implementación de servicios en línea, brigadas móviles comunitarias y programas de acompañamiento social y humano.

La DGJP también ha sido reconocida por su excelencia y transparencia, obteniendo importantes certificaciones y galardones, entre ellos la Medalla de Plata del Premio Nacional a la Calidad del Sector Público 2025, el 100 % de cumplimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano, la Certificación CAF +300, y reconocimientos de entidades como SIPEN, DIGEIG e INAP.

Los actos conmemorativos del 19.º aniversario incluyeron el izamiento de la Bandera Nacional, una misa de acción de gracias oficiada por el reverendo padre David Alexander Soriano, párroco de la Catedral Primada de América, y una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Entre los funcionarios de la DGJP estuvieron, el subdirector general, Félix Joel Almonte; Maria Fadón, directora de Servicios y Trámites de Pensiones; general retirado Pedro Jiménez; Santa Ortiz, encarga de Recursos Humanos, entre otros funcionarios y colaboradores de la institución.

Asimismo, participaron representantes de diversas entidades del Estado , entre ellos Augusto de los Santos, director del Sistema Único de Beneficiarios; Robert Darío Polanco, director general de PROPEEP; general (r) Juana Alt. Camilo Santana (PN), presidenta Instituto de Generales Retirados de la Policía Nacional; Máximo Gómez, Sub-administrador EGEHID; y Roberto Furcal, ministro sin Cartera de la Presidencia de República, entre otros.