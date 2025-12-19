Diócesis inauguró la emisora Radio Misión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Diócesis de San Pedro de Macorís inauguró ayer su emisora “Radio Misión 91.1 FM”. “Radio Misión no es un solo proyecto de comunicación, es una obra de fe y esperanza que busca formar e informar, conscientes de la responsabilidad de la Iglesia Católica en la construcción de un futuro mejor”, aseguró monseñor Santiago Rodríguez, obispo de esta jurisdicción.

Informó que la estación quedó incorporada a la Red Dominicana de Emisoras Católicas (Udeca).

Una nota dice que durante la actividad fue realizadda la apertura del Centro de Capacitación en Comunicación y Multimedia San Juan Pablo II, un proyecto de formación en alianza con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Obispado de San Pedro de Macorís.

Al acto asistieron monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de esta diócesis; Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y la senadora de San Pedro, Aracelis Villanueva, entre otrosEn ese mismo orden, el doctor Guido Gómez Mazara anunció la habilitación de 3,000 becas para estudios técnicos en Tecnologías de la Información a través delCentro, mostrando así su intención de colaborar con la labor pastoral de la Iglesia.