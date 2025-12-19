En San Pedro de Macorís
Diócesis inauguró la emisora Radio Misión
Informó que la estación quedó incorporada a la Red Dominicana de Emisoras Católicas (Udeca).
La Diócesis de San Pedro de Macorís inauguró ayer su emisora “Radio Misión 91.1 FM”. “Radio Misión no es un solo proyecto de comunicación, es una obra de fe y esperanza que busca formar e informar, conscientes de la responsabilidad de la Iglesia Católica en la construcción de un futuro mejor”, aseguró monseñor Santiago Rodríguez, obispo de esta jurisdicción.
Una nota dice que durante la actividad fue realizadda la apertura del Centro de Capacitación en Comunicación y Multimedia San Juan Pablo II, un proyecto de formación en alianza con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Obispado de San Pedro de Macorís.
Al acto asistieron monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de esta diócesis; Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y la senadora de San Pedro, Aracelis Villanueva, entre otrosEn ese mismo orden, el doctor Guido Gómez Mazara anunció la habilitación de 3,000 becas para estudios técnicos en Tecnologías de la Información a través delCentro, mostrando así su intención de colaborar con la labor pastoral de la Iglesia.