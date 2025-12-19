Serie del Caribe 2026: Revelan el país dónde será la sede oficial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero de 2026.

La designación se realizó tras la aprobación de la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), la cual surgió a partir de una iniciativa de la organización Charros de Jalisco.

Esta determinación fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con esta decisión, Guadalajara volverá a fungir como anfitriona de la Serie del Caribe, tras la exitosa organización del certamen en su edición de 2018.

La Serie del Caribe 2026 contará con la participación de 5 equipos, siendo estos los campeones de las ligas de México, República Dominicana y Puerto Rico correspondientes a la presente temporada, con miras a la incorporación del equipo campeón de Venezuela. Panamá ha sido invitado para completar el grupo de participantes.

Con esta designación, México reafirma su posición como uno de los principales países anfitriones en la historia del torneo, habiendo organizado previamente 17 ediciones en las ciudades de Hermosillo (6), Mazatlán (6), Culiacán (2), Mexicali (2) y Guadalajara.

La elección de Guadalajara como sede de la Serie del Caribe 2026 resalta la importancia de México dentro del béisbol caribeño y reconoce la solidez de su infraestructura deportiva, así como el compromiso de su afición, factores que garantizan el éxito del evento y su impacto positivo en los ámbitos deportivo, social y económico.