Doctor Cruz Jiminián cuenta su verdad sobre convenio y vínculo con Senasa: "Tremendo error caímos"

El doctor Félix Cruz Jiminián, director de la Clínica Cruz Jiminián, aseguró este lunes que ese centro de salud nunca se benefició del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y que, por el contrario, acumuló pérdidas económicas, fue “menospreciado” y cometió un "error" al aceptar un convenio con la entidad.

"No nos beneficiamos de Senasa, por el contrario, Senasa se benefició de nosotros", afirmó el galeno durante una entrevista en el programa La Opción Radio.

Cruz Jiminián explicó que la clínica no realizó ningún acuerdo con la administración 2020-2025, encabezada por Santiago Hazim, y aclaró que el vínculo con Senasa se remonta al año 2012, cuando clínicas y hospitales del país firmaron contratos con distintas ARS, incluida Senasa.

"Hemos sido menospreciados"

El médico dijo que desde 2012, cuando clínicas y hospitales firmaron contratos con las distintas ARS -incluida Senasa-, su centro médico fue tratado de manera desigual.

"Por estar en Cristo Rey hemos sido menospreciados y nos pagan mucho menos que a otros centro médicos, aún teniendo una clínica de alta calidad, muy equipada. Esa desconsideración la hemos tenido", expresó.

Califica convenio como “un tremendo error”

El especialista de la salud señaló que, tras una deuda por acumulación de pacientes en 2019, la directora de Senasa le propuso un convenio que terminó siendo desfavorable para el centro médico.

"Ocurre que venía de acumularse cerca de 12,000 expedientes que Senasa no podía habilitarlos, es decir, una deuda para la clínica inaguantable. Entonces, en el 2019, la doctora Mercedes Rodríguez, directora de Senasa entonces, nos llama y nos dice que es imposible para Senasa habilitar todos esos expedientes, que hiciéramos un convenio. El convenio consiste en 4.5 millones mensuales y teníamos que ver todos los pacientes a nivel nacional de Senasa subsidiado, incluyéndole el 100% en todo. Tremendo error caímos nosotros", dijo.

Explicó que inicialmente el convenio era manejable, cuando Senasa tenía cerca de un millón de afiliados, pero la situación cambió drásticamente cuando la cifra aumentó a cinco millones.

Pérdidas millonarias

El doctor sostuvo que solo en emergencias atendían al menos 3,000 pacientes subsidiados al mes, muchos con traumas, lo que generaba gastos muy superiores a lo que Senasa pagaba.

“Si tú calculas esos 3,000 pacientes solamente a RD$2,000 harían seis millones, solamente los de emergencia subsidiados, solamente, y ellos (Senasa) pagan 3.5 (millones)”, explicó.

Añadió que algunos internamientos llegaban a costar hasta un millón de pesos por paciente.

Contexto judicial de Senasa

Las declaraciones del doctor Cruz Jiminián se producen en medio del proceso judicial que involucra a 10 personas en la Operación Cobra por presunta corrupción administrativa en Senasa, entre ellas el exdirector Santiago Hazim.

Según las autoridades, el entramado habría provocado un desfalco superior a RD$15,000 millones, con cargos que incluyen coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, sobornos, falsificación y lavado de activos.

Finalmente, se informó que la rueda de prensa convocada por Cruz Jiminián para este lunes fue suspendida. Su equipo legal indicó que en los primeros días de enero de 2026 se realizará una nueva convocatoria, con el objetivo de exponer con responsabilidad cualquier mención que intente vincular de forma irregular a Senasa con la Clínica Cruz Jiminián.