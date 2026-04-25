Escuelas Raquel de la Rosa Faña y Liceo Copeyito serán entregadas tras 14 años paralizadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informó que la Escuela Primaria profesora Raquel de la Rosa Faña en el municipio de Río San Juan y el Liceo Copeyito en la comunidad del mismo nombre en la provincia María Trinidad Sánchez, están listos para ser entregados por el presidente Luis Abinader en los próximos días, tras más de 14 años de espera, lo que beneficiará a estudiantes, docentes y personal administrativo de esta zona.

El plantel escolar Raquel Rosa Faña que consta de 17 aulas, biblioteca, cancha deportiva, plaza cívica, salón multiusos, entre otras áreas, impactará a más de 400 alumnos y fue construido con una inversión de RD$ 96,349,342. Mientras, el Liceo Copeyito que beneficiará a más de 280 estudiantes cuenta con seis aulas, laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, sala de enfermería, salón de profesores, cancha mixta, entre otros, este último fue ejecutado con una inversión de RD$ 73,331,695.

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar al realizar un recorrido de supervisión por las obras, destacó que los trabajos de terminación de ambos planteles se realizaron con la agilidad y la calidad requerida, a través del Plan “Aulas 24/7”, para garantizar nuevos espacios físicos adecuados a los estudiantes y docentes en esta provincia de la Región Nordeste del país.

“Nos encontramos aquí en este plantel, que data desde el 2012 y estaba detenido, al nosotros llegar con el Plan “Aulas 24/7” el año pasado, decidimos intervenir este y otros a nivel nacional para terminarlos. Hoy lo que estamos viendo aquí es que el señor presidente Luis Abinader y nuestro ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, podrán entregar esta infraestructura escolar a este prestigioso municipio de Río San Juan, gracias a este equipo que ha trabajado mañana, tarde y noche para lograr estos resultados que siguen fortaleciendo la educación”, expresó el titular de la DIE.

En tanto, la directora del centro Raquel de la Rosa Faña, Luz Albania de la Cruz expresó su agradecimiento al Gobierno y su satisfacción con la terminación del proyecto por parte de Infraestructura Escolar, permitiendo incorporar nuevas aulas al sistema educativo en esa provincia.

Así mimo, el ingeniero Félix Díaz Polanco, contratista de la obra, manifestó que el Programa “Aulas 24/7” impulsado por la DIE, ha sido un gran soporte para terminar esta y todas las edificaciones escolares que se encontraban abandonadas y paralizadas desde el año 2012 en todo el territorio nacional.

Durante el recorrido de supervisión para constatar la terminación de los nuevos planteles, acompañaron al director de Infraestructura Escolar ingeniero Roberto Herrera; Aaron Hernández, encargado zonal de la institución en la Región Cibao-Nordeste; Marcos Vásquez; encargado de la DIE en la provincia María Trinidad Sánchez; Lenin Ferreiras, encargado de la entidad en la provincia de Samaná; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones de Infraestructura Escolar; representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP); de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y líderes comunitarios de la provincia.