Experto en lavado cree “basura” data de sistema financiero

El especialista en prevención de lavado de activos y abogado Robert Mustafá consideró que la data del sistema financiero nacional “sigue siendo basura y ni hablar de la debilidad en las agencias de control de riesgo”.

Advirtió que no está tan claro cómo las ONG sirven para canalizar fondos para financiar el terrorismo, refiriéndose a la actuación de esas entidades en todo el mundo.

En su exposición en el seminario “Cumplimiento cooperativo 360°: preparándonos para la evaluación Gafilat 2027”, abordó la regulación y antilavado en el sector cooperativo.

En la actividad, organizada por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fencoop), en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, Mustafá manifestó que todavía se lucha con las asociaciones sin fines de lucro.

“Ay, las ONG, cuídense y sé porque se lo estoy diciendo. Cuídense de la triangulación, que de repente hay vínculos, de repente hay vínculos: cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, empresas privadas y quienes administran la cooperativa. Lo digo con sobrada razón y juicio experto visto por estos ojos”, advirtió.

Empero, sostuvo que independiente de todo lo que dicedel panorama nacional de riesgos, “no estamos mal en relación a la región”.

Indicó que existe un riesgo medio alto impulsado preciso por esos delitos.

“Tenemos a nivel de financiamiento del terrorismo un riesgo bajo, pero todavía estamos ciegos con relación a cómo es posible financiar el terrorismo a través del uso de nuevas tecnologías”, sostuvo.

Ante técnicos y ejecutivos del sector cooperatista, Mustafá alertó que tampoco está tan claro cómo las jóvenes están sirviendo para analizar datos para financiar el problema.

“Tenemos una capacidad de respuesta media coherente como nos ven el mundo”. Expuso la capacidad de resiliencia que tiene el país y exhortó a utilizarla y no esperar a que venga el Fondo Monetario Internacional (FMI) a decir cómo es que hay que hacer las cosas, debido a que de esa manera crece la presión regulatoria del sistema financiero.

Precisó que es apreciable una mejora en la amenaza del lavado, que pasa de una alta a una media alta, por el esfuerzo de actores para que esto sea una realidad.