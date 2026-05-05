FA y Alpaís exigen reforma SS y derechos laborales

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Un acto en honor al líder obrero Mauricio Báez, en la plaza en su nombre, los Partidos Frente Amplio (FA) y Alianza País (ALPAÍS) proclamaron la defensa de los derechos laborales, como la cesantía, salarios justos, el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para salud la pública y una reforma integral del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).

Dentro de los actos, en ocasión del 140 aniversario del Día Internacional de los Trabajadores, María Teresa Cabrera, por FA, así como Guillermo Moreno, por ALPAÍS, destacaron el legado del histórico líder obrero, afirmando que, si estuviera físicamente vivo hoy, estaría en la primera fila de lucha por los derechos de los trabajadores y por una seguridad social pública, solidaria, universal y centrada en derechos.

Señalaron que la seguridad social no puede seguir siendo vista como asistencialismo ni como un simple servicio, sino como un derecho humano fundamental y un mecanismo de protección financiera para las familias frente a la vejez, enfermedad, discapacidad, maternidad, infancia, riesgos laborales y otras situaciones que afectan la vida de la población.

Según el informe Radiografía de la Seguridad Social, las AFP tuvieron ingresos operacionales el año pasado por RD$11 mil, 562.2 millones y sus utilidades alcanzaron RD$5,933.8 millones, mientras sus gastos operacionales y generales llegaron a RD$7,198.4 millones.

Sumando utilidades y gastos, el costo social anual del sistema de AFP ascendió en 2025 a RD$13,132.1 millones de pesos.

Asimismo expresaron preocupación por informaciones sobre una posible reforma gubernamental que, según indicaron, podría incluir aumento de la cotización, elevación de la edad de retiro a 65 años, inversión de los fondos de pensiones en el extranjero y debilitamiento de los pocos regímenes públicos y solidarios que aún existen. Esto, afirman, profundizaría desigualdad.