Caso Hartung Netflix: historia real explicada

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Estrenada en 2021, El caso Hartung se consolidó rápidamente como uno de los thrillers más impactantes del catálogo de Netflix. La producción danesa, dirigida por Kasper Barfoed y Mikkel Serup, se enmarca dentro del género Nordic Noir, caracterizado por atmósferas sombrías, personajes complejos y un trasfondo social que potencia el suspenso.

La trama comienza con el hallazgo del cuerpo de una mujer brutalmente asesinada en un bosque cercano a Copenhague. Junto a ella aparece un muñeco hecho con castañas, que se convierte en la marca macabra del asesino. Los detectives Naia Thulin y Mark Hess lideran la investigación, que pronto conecta con la desaparición de Kristine Hartung, hija de la ministra de Asuntos Sociales, Rosa Hartung.

Aunque la serie no está basada en un caso policial real, su creador, Søren Sveistrup, reveló que se inspiró en tragedias familiares y sucesos aterradores que aparecieron en la prensa danesa mientras escribía la novela.

Este trasfondo le otorga un aire de verosimilitud que ha llevado a muchos espectadores a pensar que se trataba de una historia real.

Los muñecos de castañas, símbolo tradicional en la cultura danesa, adquieren en la serie un significado siniestro, transformándose en la firma del asesino y en un elemento central de la narrativa.

La producción explora temas como el duelo, la culpa, la pérdida y la corrupción política, lo que la convierte en mucho más que un simple thriller policial.