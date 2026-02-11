Falleció Ondina Bretón de los Santos, miembro del Movimiento 14 de Junio y altruista puertoplateña

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Puerto Plata.- Ondina Bretón de los Santos, madre del presidente de la Asociación de Hoteles de Playa Dorada, César José de los Santos, miembro fundador del movimiento 14 de Junio (14J) y de Integración Juvenil, entidad educativa que durante 50 años de servicio ha ofrecido educación y ha encauzado la vida de cientos de niños de escasos recursos, falleció la madrugada de este miércoles por complicaciones de salud.

Doña Ondina fue la esposa del reconocido profesional de la ingeniería César de los Santos, destacado constructor de importantes obras públicas y privadas y también miembro fundador del Movimiento 14J.

Le sobreviven sus hijos: César José y Maricé, Óscar Enrique ( Tuti) y Giovanna( Jovi), Ondina Amelia, Mathías, Amelia, Carlos Juan, Cristian e Ivelisse. Sus nietos César Guillermo, Oscar Jesús y Carmen Amelia.

Sus restos fueron expuestos en la Funeraria Blas-Blas y posteriormente recibieron cristiana sepultura en el cementerio municipal de Puerto Plata.

Doña Ondina, quien tenía unos 85 años, fue miembro fundadora del equipo que junto a doña Ana Leroux fundó hace 50 años Integración Juvenil, entidad que en sus años de servicio ha ofrecido educación y ha encauzado la vida de cientos de niños de escasos recursos y en situaciones vulnerables.

Una gran cantidad de esos niños son hoy exitosos profesionales al servicio de la colectividad, médicos, enfermeras, ingenieros, abogados, periodistas, fotógrafos, artesanos, son hoy el testimonio vivo de la labor de esta entidad.

Como única integrante del equipo fundador de Integración Juvenil que ha permanecido desde su fundación, le correspondió desde hace más de 17 años conducir los destinos de la misma, en procura de contribuir con la formación y el bienestar de los niños que reciben formación en la misma.

Esta labor social le mereció numerosos reconocimientos, entre ellos del Senado de la República, que en 2023 le entregó un reconocimiento por su labor altruista en la sesión extraordinaria efectuada en Puerto Plata.

Con una amplia labor empresarial, entre sus iniciativas comerciales figura la Tienda La Choza en el Aeropuerto internacional Gregorio Luperón y en Playa Dorada, siendo representante local de las más importantes marcas de perfumes y licores del mundo, durante muchos años.