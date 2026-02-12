Caso Barra Payán: jueza impone presentación periódica e impedimento de salida a los señalados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La magistrada Fátima Veloz, de a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso presentación periódica y el impedimento de salida del país como medida de coerción contra varios hombres acusados de haber cometido un supuesto fraude que rondaría los RD$40 millones en perjuicio de la empresa Barra Payán.

Los señalados son los hermanos Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, quienes están siendo investigados por un presunto abuso de confianza en contra de los socios de ese negocio familiar.

La querella fue interpuesta por Juan Carlos Frías Beltrán, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Santiago Frías Paulino, también propietarios de Barra Payán y hermanos por parte de padre de los imputados.

Al concluir la audiencia, los abogados defensores manifestaron su conformidad con la decisión adoptada, al sostener que el caso corresponde al ámbito civil y comercial, y no constituye un ilícito penal. Asimismo, indicaron que el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para finalizar las investigaciones y presentar una eventual acusación formal.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador, una auditoría forense practicada entre los años 2019 y 2022 reveló que los imputados, en su calidad de socios y administradores de la empresa responsable de los establecimientos Barra Payán y Panadería Payán, habrían desviado fondos de forma sistemática.

El perjuicio económico estimado asciende a RD$39,784,661.18, suma que presuntamente impactó a los demás socios de la compañía: Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes actúan como querellantes en el proceso.