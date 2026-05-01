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Jean Suriel

Se forma la primera onda tropical del 2026, esto es lo que se sabe

"Son vaguadas invertidas que salen desde África y se desplazan muy cerca de la línea monzónica de inestabilidad (ITCZ) que rodea al planeta próximo al ecuador: traen nubosidad, lluvias y ráfagas cuando inciden en el país", aseguró.

Onda tropical de la temporada 20

Onda tropical de la temporada 20

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Inicia mayo y ya hoy se ha formado la primera onda tropical de la temporada 2026 y la primera en desarrollarse tan temprano en los últimos 15 años: las primeras ondas no suelen llegan hasta República Dominicana debido a que transitan en bajas latitudes.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico, Jean Suriel,

"Son vaguadas invertidas que salen desde África y se desplazan muy cerca de la línea monzónica de inestabilidad (ITCZ) que rodea al planeta próximo al ecuador: traen nubosidad, lluvias y ráfagas cuando inciden en el país", aseguró. 

Onda tropical

Onda tropical

Suriel dijo que en los últimos 15 años este ha sido el desarrollo de la primera onda:

⚠️2026: 1 mayo

⚠️2025: 18 mayo

⚠️2024: 22 mayo

⚠️2023: 15 mayo

⚠️2022: 8 mayo

⚠️2021: 21 mayo

⚠️2020: 17 mayo

⚠️2019: 20 mayo

⚠️2018: 15 mayo

⚠️2017: 7 mayo

⚠️2016: 17 mayo

⚠️2015: 21 mayo

⚠️2014: 12 mayo

⚠️2013: 15 mayo

⚠️2012: 16 mayo

Onda tropical

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Mientras, que en otros años que presentaron formación temprana fueron el 2022 (8 de mayo) y el 2017 (7 de mayo): este 2026 se coloca en primer lugar.

"El 70% de los huracanes que se forman en el Atlántico se desarrollan a partir de ondas tropicales que encuentran condiciones atmosféricas y oceánicas favorables para intensificarse", puntualizó.

"Por el momento no hay potencial de desarrollo ciclónico en el Atlántico", concluyó.

Onda tropical

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