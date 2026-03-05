Fotos muestran largas filas para la obtención de la nueva licencia de conducir

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este jueves se registran nuevamente largas filas en los centros habilitados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), donde decenas de ciudadanos llegaron desde tempranas horas para realizar el trámite de emisión de la nueva licencia de conducir.

Los solicitantes de la licencia de conducir expresaron su preocupación por el tiempo de esperaJosé Francisco Francisco

