Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Intrant

Fotos muestran largas filas para la obtención de la nueva licencia de conducir

Los solicitantes expresaron su preocupación por el tiempo de espera

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Este jueves se registran nuevamente largas filas en los centros habilitados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), donde decenas de ciudadanos llegaron desde tempranas horas para realizar el trámite de emisión de la nueva licencia de conducir.

Los solicitantes de la licencia de conducir expresaron su preocupación por el tiempo de espera

Los solicitantes de la licencia de conducir expresaron su preocupación por el tiempo de esperaJosé Francisco Francisco

Los solicitantes de la licencia de conducir expresaron su preocupación por el tiempo de espera

Los solicitantes de la licencia de conducir expresaron su preocupación por el tiempo de esperaJosé Francisco Francisco

Los solicitantes de la licencia de conducir expresaron su preocupación por el tiempo de espera

Los solicitantes de la licencia de conducir expresaron su preocupación por el tiempo de esperaJosé Francisco Francisco

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducirJosé Francisco Francisco

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducirJosé Francisco Francisco

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducirJosé Francisco Francisco

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducirJosé Francisco Francisco

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducirJosé Francisco Francisco

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducirJosé Francisco Francisco

Largas filas continúan en los centros del INTRANT para obtener la nueva licencia de conducir

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking