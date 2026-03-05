Director de licencias del Intrant: "No hay suspensión de los simuladores"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director de licencias de conducir del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Augusto Pérez Sánchez, aclaró que los simuladores para obtener la licencia de conducir no han sido suspendidos de forma definitiva. Explicó que la decisión de retomar las pruebas prácticas en vehículos físicos responde a un ajuste operativo temporal mientras se desarrolla el proceso de transición del servicio.

“No hay suspensión de los simuladores; lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso de transición, porque salió una concesionaria de la emisión de licencia y entró una concesionaria nueva”, afirmó el funcionario ante las cámaras de Telenoticias.

Asimismo, Pérez Sánchez precisó que los conductores que desean cambiar de categoría deben llevar su propio vehículo para realizar el examen, ya que se trata de un servicio que se solicita con poca frecuencia y el Estado dominicano no puede “invertir una millonada de pesos” en la compra de esos equipos.

“Resulta que este no es un servicio general; ese es un servicio que se hace a veces, o sea, es la menor cantidad de los que obtienen licencia de conducir que lo hace, y por tal razón el Estado no puede invertir una millonada de pesos para comprar, por ejemplo, 17 camiones de un eje y 17 camiones de dos ejes, porque ¿tú sabes lo que eso implica económicamente?”, dijo.

No se ha producido ningún aumento

El Intrant aclaró que no se ha producido ningún aumento en el costo del servicio de licencias, manteniéndose los montos establecidos. A partir del 2 de marzo, inició el servicio de emisión y renovación de licencias para la población en general, incluyendo la categoría 1.

La institución explicó que ya no existe la modalidad de registro de motociclistas. El proceso vigente es la emisión formal de licencia de conducir, conforme a lo establecido por la ley.

En ese sentido, quienes obtuvieron su licencia cumpliendo con lo dispuesto por la normativa podrán renovarla y el pago correspondiente de RD$1,900.

Por otro lado, quienes la obtuvieron bajo el esquema anterior de registro deberán completar el proceso establecido, que incluye la charla de educación vial, evaluación médica en CEMECO, examen teórico, examen práctico, presentación del certificado de buena conducta y el pago de RD$1,900.

Las personas que soliciten la licencia por primera vez deberán cumplir con todos los pasos del proceso: charla de educación vial, evaluación médica, examen teórico, examen práctico y entrega del certificado de buena conducta. En estos casos, el costo será de RD$2,500.

En cuanto a las categorías de mayor peso, la categoría 03 permite la conducción de vehículos pesados como minibuses, autobuses, trolebuses y camiones de dos ejes destinados al transporte de carga o pasajeros. Por su parte, la categoría 04 autoriza la conducción de vehículos de mayor dimensión y capacidad, incluyendo autobuses de más de 40 pasajeros, patanas y camiones de tres o más ejes.

El Intrant precisó que los aspirantes que soliciten por primera vez las categorías 3 y 4 deberán presentarse con el vehículo correspondiente para realizar la prueba práctica, como parte obligatoria del proceso de evaluación.