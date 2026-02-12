En fotos y videos: incendio de gran magnitud afecta empresa de plásticos en San Cristóbal

Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este jueves en las instalaciones de la empresa Katae Group, dedicada a la producción de artículos plásticos y ubicada en San Cristóbal.
Incendio en la empresa Katae Group
Se registra incendio de gran magnitud en empresa de artículos plásticos en San Cristóbal
