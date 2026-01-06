Franklin Romero, reconocido como el senador más destacado del 2025 por su labor legislativa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. - La Corporación de Medios Digitales Gelan, reconoció a Franklin Romero, como el senador más destacado del pasado año 2025, considerando su “liderazgo en comisiones estratégicas, alta productividad legislativa y una agenda coherente orientada a seguridad ciudadana, derechos sociales, cultura, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional”.

Para otorgar dicho reconocimiento, una información publicada en el sitio web nuestrasinstitucionespublicas.com, da cuenta que Romero representante de la provincia Duarte en el Senado de la República, desarrolló una “labor legislativa amplia, constante y con resultados medibles, concentrada en cinco ejes estratégicos, entre los que se destacan Seguridad ciudadana y justicia, Derechos sociales y humanos, Desarrollo comunitario y territorial, Cultura, identidad y memoria nacional, y Producción legislativa efectiva”.

Al enterarse del reconocimiento, el congresista agradeció el mismo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Recibo con humildad y profundo agradecimiento este reconocimiento como Senador del Año 2025. Más que un logro personal, lo asumo como un respaldo al trabajo constante, a las causas justas y a las reformas que buscan impactar positivamente la vida de nuestra gente, gracias a quienes creen en una política cercana, responsable y enfocada en resultados. Este reconocimiento me compromete aún más a seguir sirviendo con transparencia, firmeza y vocación de servicio por la provincia Duarte y por toda la República Dominicana”, posteó el legislador.

Romero, desde que asumió la senaduría de esta demarcación en el año 2020, ha desarrollado una intensa labor legislativa con más de 100 iniciativas legislativas sometidas entre Proyectos de Ley y de Resoluciones, además de gestionar importantes obras de infraestructura y acciones sociales en beneficio de todos los sectores sociales de aquí, y del país.

La Corporación de Medios Digitales Gelan es una entidad en República Dominicana, vinculada a medios digitales y monitoreo de gestión pública, que ha otorgado reconocimientos y se menciona en el contexto de publicaciones institucionales en Santo Domingo, ubicada en la Avenida México, con presencia en redes sociales y portales de noticias, que participa activamente en la difusión de la gestión pública y el reconocimiento de funcionarios.