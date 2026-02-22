Gonzalo Castillo vuelve al ruedo político y busca ser el candidato presidencial del PLD

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El dirigente político Gonzalo Castillo formalizó este domingo sus aspiraciones a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de una carta enviada al Comité Central de la organización.

La comunicación fue presentada durante la reunión del organismo, en la que se dio a conocer la lista oficial de dirigentes que competirán internamente por la nominación presidencial.

Con la inclusión de Castillo, los aspirantes anunciados son Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González.

Castillo fue el candidato presidencial del PLD en las elecciones de 2020, cuando resultó derrotado por el actual mandatario Luis Abinader.

Durante el encuentro, cuando se mencionó el nombre de Gonzalo Castillo tras conocerse el contenido de la carta, parte del público reaccionó con ovaciones y muestras de entusiasmo.