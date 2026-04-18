Las voces que marcan generaciones: así nació el Día del Locutor en RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 18 de abril, República Dominicana celebra el Día Nacional del Locutor, una fecha que rinde homenaje a quienes han dado identidad y fuerza a la radio y la televisión del país. La conmemoración fue establecida en 1974 mediante el Decreto No. 4476, emitido por el entonces presidente Joaquín Balaguer, como reconocimiento al aporte de los profesionales de la voz en la construcción cultural y social de la nación.

La fecha se escogió porque ese mismo día, en 1938, se realizó el primer examen oficial para otorgar carnés de locutores en el país, marcando el inicio de la profesionalización de esta labor.

Desde entonces, el Día del Locutor se ha convertido en un espacio para valorar la trayectoria de figuras que han acompañado generaciones con su voz, transmitiendo noticias, entretenimiento y educación. La celebración también busca resaltar la importancia de la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la comunicación, recordando que la voz del locutor es un puente entre la información y la ciudadanía.