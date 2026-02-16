Hogar Crea tiene un déficit de RD$124 millones, asegura su director

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

Mayor reclutamiento de profesionales de la conducta: psiquiatras, psicólogos, orientadores, docentes, médicos trabajadores sociales, y otros, son algunas de las necesidades de Hogar Crea Dominicano, ante un año 2026 "que los organismos internacionales lo vaticinan como muy difícil".

Así lo manifestó el director ejecutivo de la institución, Julio Manuel Díaz, sobre algunas carencias de Hogar Crea en el país. Dijo que, para estar preparado y lograr mayores resultados, la entidad necesita, además, el triple de presupuesto que recibe.

"Tenemos un presupuesto de 175 millones de pesos para hoy responder a la demanda de los servicios. Y actualmente tenemos un déficit de 124 millones de pesos", aseveró el director.

El titular de Hogar Crea Dominicano solicitó, además, la ayuda urgente del Estado con los bienes incautados, especialmente inmuebles, para poder albergar a las personas que solicitan servicios de tratamiento.

Asimismo, afirmó que existe una preocupación por la llegada de nuevas sustancias peligrosas como la coca rosada, crack, heroína y el fentanilo, aunque este último se mezcla con otras drogas y su detección analítica es difícil sin apoyo gubernamental.

“Ha habido unas 300 mil solicitudes de charlas sobre el tema en colegios, indicando que el sector educativo percibe la desesperación por el problema entre los niños y jóvenes”, expresó.

El director mostró inquietud por el desmantelamiento de la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el país, sugiriendo que debe investigarse más allá de un simple asunto administrativo de visas.

El director habló durante un acto en el altar de la patria, con motivo a la celebración del 51 aniversario de Hogar Crea.

De su lado, el presidente la entidad, Juan Agustín Molina Almonte, destacó que la institución ha sido un faro de luz, detectando y transformando miles de historias de hombres y mujeres que se recuperaron tras haber sido dados por perdidos.

Además, afirmó que la institución cuenta con comunidades terapéuticas a nivel nacional, alojando a 1.200 internos y 1.000 ambulatorios, impactando a más de 170.000 beneficiados en 2025.

En esa misma línea, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, señaló que Hogar Crea necesita más apoyo de instituciones, del Gobierno, y el empresariado, ya que su labor es más trascendente que muchos eventos costosos.