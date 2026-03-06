Incertidumbre no crea temor en BCRD y mantiene perspectiva

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

A pesar del complejo entorno internacional marcado por el resurgimiento de la incertidumbre, las perspectivas de la economía dominicana para 2026 siguen siendo favorables, aunque los riesgos podrían estar a la baja, afirmó el el Banco Central.

La entidad proyecta un mayor dinamismo económico en este año que en 2025 en un contexto de estabilidad de precios, especialmente en la segunda mitad del año, cuando se disipen las presiones sobre los precios de alimentos y bebidas. “La recuperación gradual de sectores claves, el continuo flujo de inversión extranjera directa (IED), la mejora en los términos de intercambio y el buen desempeño del turismo seguirán impulsando el crecimiento y el empleo, pese a la incertidumbre global”, explicó el BCRD en un análisis de Página Abierta.

Los modelos de pronóstico del BCRD proyectan un crecimiento cercano al 4 % en 2026, superior al promedio de América Latina estimado en 2.1 %, aunque todo dependerá de la evolución del escenario actual de la economía mundial.

El análisis preparado por la Asesoría de la Gobernación precisa que el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, la inestabilidad en Venezuela, las tensiones por Groenlandia, han afectado los mercados energéticos, el comercio marítimo y la percepción de riesgo global, reduciendo las expectativas de crecimiento mundial. Para RD, donde la factura petrolera ha promediado un 17 % de las importaciones en los últimos cinco años, estos hechos son altamente relevantes. Pues el crudo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró el 2025 en US$57.95/barril y ayer se elevó a US$81,01, un 8,51 % más en un solo día, su nivel más alto desde julio de 2024. El Banco Central prevé un déficit de cuenta corriente de 1.1 % del producto interno bruto (PIB) para 2026, utilizando como supuestos básicos un precio del petróleo de US$60/barril y un precio del oro de US$4,450/onza troy. Este déficit estaría totalmente financiado por una IED que cerraría el año en unos US$5,150 millones.

Por otro lado, el BCRD estima que cada incremento de US$1 en el precio de referencia del petróleo aumenta la factura petrolera nacional en unos US$63.4 millones. En un escenario hipotético donde los precios promedios del petróleo en 2026 fuesen US$10 más altos que el precio del escenario base, se registraría un gasto adicional de US$634 millones que elevaría el déficit de cuenta corriente en 0.48 % del PIB. La buena noticia es que este efecto podría compensarse si los precios del oro, tradicional refugio de valor, se mantienen elevados.

Las estimaciones del BCRD indican que un alza en el precio del oro de US$95.5/onza troy con respecto al escenario base sería suficiente para compensar los efectos de un dólar adicional en el precio del petróleo sobre la cuenta corriente. “En el supuesto planteado donde el precio promedio del petróleo aumenta US$10, un precio promedio del oro de US$5,405/onza troy sería suficiente para mantener inalterada la proyección de déficit de cuenta corriente en 1.1 % del PIB para 2026”, indica. Además, destacó que con un dólar más débil, el peso dominicano se ha apreciado en 5 % desde finales 2025, lo que mantiene el tipo de cambio estable.