Luis Abinader otorga condecoración póstuma de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro a Ulises Francisco Espaillat

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El presidente Luis Abinader encabezó el acto de conmemoración del 150 aniversario del gobierno de Francisco Ulises Espaillat, a quien calificó como el mayor referente ético de la nación dominicana y, además, otorgó de manera póstuma, mediante el Decreto 279-26, la Condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro.

Esta distinción fue recibida en custodia por la Academia Dominicana de la Historia, donde será exhibida junto a otras reliquias institucionales.

El acto se celebra además, este 29 de abril, día de la Ética.

Basado en el legado de pulcritud de Francisco Ulises Espaillat, el jefe de Estado destacó que su gestión de Gobierno se desarrolla en una práctica cotidiana de honestidad e integridad que fortalece el ejercicio político, la gestión pública y la democracia, en favor de todos y tadas, llevando transformación, justicia y dignidad en tiempos en “que la ciudadanía exige, y con razón, instituciones que funcionen, gobiernos que respondan y líderes que actúen con coherencia”.

“Y es ahí donde el legado de Espaillat encuentra un eco directo en el presente. Cuando impulsamos una gestión pública basada en la transparencia, cuando fortalecemos los mecanismos de rendición de cuentas, cuando defendemos la independencia del Ministerio Público, y promovemos que la ley se aplique sin excepciones”.

Durante la ceremonia, el presidente Abinader recibió también, por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, una medalla conmemorativa por el sesquicentenario del gobierno de Espaillat, un gesto que refuerza su compromiso con los valores democráticos y con la preservación del patrimonio histórico nacional.

*Preservación del patrimonio histórico*

De su lado, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia reconoció al mandatario Luis Abinader como “uno de los estadistas dominicanos que más ha propiciado la preservación del patrimonio histórico, construyendo un legado hermoso y de orgullo” y fortaleciendo así la identidad nacional. En este contexto, resaltó la rehabilitación del Museo Nacional de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, el de Horacio Vázquez en Tamboril, el Museo de Arte en Santiago, la Sala Memorial de Mayobanéx Vargas en Bonao, el Museo del Oro y la Plata de Cotuí, el Museo de Historia y Tradiciones de Santiago, así como el proyectado recientemente, Museo de la Gesta de Abril, entre otros.

Recordando legado de Espaillat

Finalmente, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien preside la Comisión para la Conmemoración del sesquicentenario del gobierno de Ulises Francisco Espaillat, creada mediante el Decreto 640-25, expresó su satisfacción por el cumplimiento de los objetivos de la misma, al desarrollar una serie de actividades que resaltan la figura y legado de Ulises Francisco Espaillat.

Citó entonces la recién finalizada Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 que dedicó gran parte de su agenda cultural y programática a la figura del expresidente, se impartieron charlas y conferencias ventilando los ideales de Espaillat y se imprimieron y distribuyeron varias obras alrededor de su pensamiento.

En el acto también estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.