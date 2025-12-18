Poder Judicial traslada la Corte Penal a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial informó, que como parte de las facilidades que contempla la puesta en funcionamiento de la Ciudad judicial de Santo Domingo Este, todas las salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo funcionarán en una sola sede, al igual que el resto de las Cortes de Apelación del país.

Esto permite cumplir con lo establecido en la ley 141-02, que en su artículo 1 indica que la Corte de Apelación de Santo Domingo estará “con asiento en el municipio cabecera de Santo Domingo Este, la que tendrá jurisdicción sobre los Distritos Judiciales de la provincia de Santo Domingo, que se crea por la presente ley, y el de la provincia de Monte Plata”.

Esta unificación establecida por ley no había podido implementarse debido a las limitaciones de espacio físico.

Este jueves, una comisión del Poder Judicial dominicano, integrada por el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja, y otros funcionarios judiciales, se reunió con una delegación de abogados penalistas que litigan en Santo Domingo Oeste, a quienes les explicaron las razones legales para trasladar la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de apelación de SD a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

Cabreja manifestó la importancia de ese proceso de diálogo con la comunidad jurídica para que la justicia siga mejorando y ponderó la sede modélica de Santo Domingo Este, la que se busca extender a nivel nacional.

“Todo lo que se está haciendo, todo este esfuerzo de cambio y de mejora en el Poder Judicial se inscribe en un proyecto de transformación que tenemos, y eso no lo hacen solo los jueces ni los servidores judiciales, sino que para nosotros la comunidad jurídica es muy importante; el poder ofrecer servicio de calidad y contar con una justicia de calidad es un compromiso de todos”, informó Cabreja.

De su lado, el ingeniero Toribio Frías tras escuchar el planteamiento de los abogados, les explicó que el Poder Judicial debe cumplir con la Ley.

“La Provincia de Santo Domingo va a pasar de tener las peores edificaciones a tener las más modernas del país y de la región, y esto requiere que se cumpla con lo que establece la ley 141-02”, explicó el ingeniero Toribio Frías, quien aseguró que acceso digital ya está disponible en materia penal para realizar trámites.

Mientras que, el abogado penalista Francisco Morillo Montero valoró el esfuerzo del Poder Judicial en dotar a los usuarios de infraestructuras dignas, como la sede modélica de Santo Domingo Este, “yo de verdad felicito al presidente de la Suprema Corte de Justicia con esta iniciativa de modelo de gestión judicial que nos ha acomodado la vida”, reconoció el abogado Morillo, quien también apoya la trasformación tecnológica.

El plan de habilitación de Santo Domingo Este continua con su cuarta etapa, programada para el 19 de enero de 2026, con la puesta en marcha de la jurisdicción Penal y el centro de entrevistas.

Finalmente, el 13 de febrero de 2026, se activarán los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en áreas Civil como Penal, completando así la habilitación plena de la Ciudad Judicial.