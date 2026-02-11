La esclerosis se trata, pero sigue el estigma social

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, desmielinizante, crónica y progresiva del sistema nervioso central, por lo que especialistas consideran que es una patología de origen inmunitario, en la que el sistema ataca a sus propios tejidos.

La doctora Indhira Zabala Ángeles, neuróloga e internista, con especialidad en Esclerosis Múltiple, asegura que la condición provoca que se destruyan las sustancias grasas que recubren y protegen las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal (mielina) y esto es lo que la hace una enfermedad desmielinizante.

Explica que con el tiempo esa enfermedad puede provocar deterioro o daños permanentes de las fibras nerviosas, generando síntomas tan variados, que se le ha denominado “la enfermedad de las mil caras o la gran simuladora”.

Asimismo, la especialista asegura que los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían, conforme la condición de cada paciente.

Refiere que todo depende de la ubicación y la gravedad del daño a la fibra nerviosa en el sistema nervioso central de quien padece esa patología.

Investigaciones

No se ha establecido con claridad el por qué de la enfermedad, así como el que la esclerosis múltiple se manifieste en algunas personas y en otras no, afirma la profesional.

Sin embargo, parece haber una combinación de factores genéticos y ambientales, por lo cual se le considera una enfermedad multifactorial, en la que intervienen la edad, sexo, genética, infecciones a ciertos virus, raza, clima, vitamina D, obesidad, fumar, entre otras.

Diagnóstico

La médica asegura que para llegar al diagnóstico oportuno de esclerosis múltiple, es necesario ser evaluado por un neurólogo, que s e debe lograr una buena historia clínica, examen neurológico, estudios clínicos, paraclínicos y de laboratorios, así como también resonancias magnéticas, tomografías de coherencia óptica, potenciales evocados visuales y punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo.

Tratamientos

Se trata de una enfermedad que aún no tiene cura, aunque la ciencia destaca que ya existen múltiples tratamientos que ayudan a reducir la inflamación en las fases agudas o brotes. Se refieren a corticoesteroides y plasmaféresis.

Algunos especialistas insisten en la necesidad de cambiar el curso de la enfermedad, así como que el tratamiento sintomático que pueda mejorar las secuelas de esa patología.

En cuanto al tratamiento modificador de la enfermedad (TME) y a los avances científicos, existen diversos tratamientos que reducirán el riesgo de aparición de nuevas lesiones en resonancia magnética, recaídas y brotes clínicos. Se refiere, además, a que disminuyen la discapacidad y progresión de la enfermedad, favoreciendo que los pacientes tengan mejor calidad de vida y se pueda ofrecer una vida lo más normal posible. Los medicamentos modificadores de la enfermedad aprobados para la esclerosis múltiple son: Interferones ( ß1b y ß1a), Acetato de Glatirámero (AG) y Teriflunomida.