¿Te irá bien en el amor?
Horóscopo de hoy 11 de febrero: el signo que tendrá noticias inesperadas
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Duras respuestas recibirán quienes pretendan invadir tu intimidad. No tolerarás presiones ni intromisiones de ningún tipo.
TAURO (22/04 - 21/05)
No podrás continuar con el ritmo que te has impuesto seguir. Eventualmente tu cuerpo terminará por alcanzar el agotamiento.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Tu capacidad de entendimiento en las discusiones te será muy útil hoy. Deberás actuar de mediador entre tus seres queridos.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Estarás predispuesto a reunirte con amigos y pasar buenos momentos. Cuidado, estás propenso a tener accidentes en la calle.
LEO (22/07 - 21/08)
Día de elecciones difíciles. Se abrirán grandes oportunidades en el ámbito laboral que prometen cambiar tu vida.
Horóscopo
Horóscopo de hoy 9 de febrero de 2025: ¿Suerte o no?
Hoy
VIRGO (22/08 - 21/09)
Deberás tomar difíciles decisiones en el ámbito económico-financiero el día de hoy. No des más vueltas y hazlo.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Necesitarás una actividad recreativa. Gran creatividad, pero conseguir ayuda de los demás te resultará difícil.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Sentirás que se flexibiliza tu manera de pensar sobre ciertas cosas que tienen que ver con los asuntos de la amistad y la familia.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Encuentro casual con alguien inesperado que te llevará a replantearte muchas cosas.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Revolución en tu cabeza, no puedes actuar por impulso porque tú mismo te pondrías la soga al cuello. No sobreprotejas.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Jornada completamente positiva de principio a fin. El destino te tiene reservado grandes momentos para el día de hoy.