Horóscopo de hoy 11 de febrero: el signo que tendrá noticias inesperadas

ARIES (21/03 - 21/04)

Duras respuestas recibirán quienes pretendan invadir tu intimidad. No tolerarás presiones ni intromisiones de ningún tipo.

TAURO (22/04 - 21/05)

No podrás continuar con el ritmo que te has impuesto seguir. Eventualmente tu cuerpo terminará por alcanzar el agotamiento.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Tu capacidad de entendimiento en las discusiones te será muy útil hoy. Deberás actuar de mediador entre tus seres queridos.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Estarás predispuesto a reunirte con amigos y pasar buenos momentos. Cuidado, estás propenso a tener accidentes en la calle.

LEO (22/07 - 21/08)

Día de elecciones difíciles. Se abrirán grandes oportunidades en el ámbito laboral que prometen cambiar tu vida.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Deberás tomar difíciles decisiones en el ámbito económico-financiero el día de hoy. No des más vueltas y hazlo.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Necesitarás una actividad recreativa. Gran creatividad, pero conseguir ayuda de los demás te resultará difícil.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Sentirás que se flexibiliza tu manera de pensar sobre ciertas cosas que tienen que ver con los asuntos de la amistad y la familia.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Encuentro casual con alguien inesperado que te llevará a replantearte muchas cosas.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Revolución en tu cabeza, no puedes actuar por impulso porque tú mismo te pondrías la soga al cuello. No sobreprotejas.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Jornada completamente positiva de principio a fin. El destino te tiene reservado grandes momentos para el día de hoy.