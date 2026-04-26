Lanzan peñón a carro de Aníbal Germoso, de Accidentes RD: su abuela recibe 30 puntos

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Un hecho violento ocurrido el pasado domingo, alrededor de las 12:30 del mediodía, dejó como resultado a una mujer de 79 años gravemente herida, luego de que una persona lanzara una piedra contra el vehículo en el que se desplazaba junto a su familiar.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por Aníbal Germoso, del proyecto Accidentes RD, el incidente se produjo mientras regresaba del aeropuerto tras recoger a su abuela, Mercedes Gil. Al transitar por debajo del puente seco que conecta la avenida 25 con San Isidro, un individuo lanzó un peñón que impactó el vehículo, rompiendo el cristal.

Como consecuencia del ataque, la señora Gil sufrió heridas de consideración en el rostro, por lo que requirió aproximadamente 30 puntos. En tanto, Germoso resultó con golpes en el hombro derecho, la pierna derecha y parte del torso.

Según lo informado, el presunto responsable sería un hombre de tez morena, baja estatura, que vestía un polo shirt rojo y que, de acuerdo con personas de la zona, presenta aparentes trastornos mentales.

Vehículo afectado

El denunciante advirtió que la situación pudo haber tenido consecuencias fatales y realizó un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y eviten que hechos similares continúen poniendo en riesgo la vida de ciudadanos.