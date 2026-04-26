Yeni Berenice Reynoso entrega nuevas unidades para atender víctimas de violencia de género en Jarabacoa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte de sus iniciativas para acercar los servicios del Ministerio Público a las comunidades y garantizar una atención integral a las víctimas, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso entregó este sábado en Jarabacoa, completamente equipadas, una nueva Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, así como las oficinas del Servicio Legal de Representación de Víctimas (Relevic) y del Fiscalizador del Juzgado de Tránsito.

Reynoso, quien en la víspera dejó inaugurada la Unidad de Violencia de Género y la oficina del Relevic en Hato Mayor, resaltó los beneficios de llevar los servicios a las comunidades.

Recordó que el Ministerio Público abrió 37 oficinas de Relevic a nivel nacional, con 142 abogados para asistir de forma gratuita a las víctimas que no tienen recursos.

Sostuvo que siente tristeza al compartir las estadísticas de violencia de género. “Pero las comparto porque la sociedad debe saber que el Ministerio Público recibió, por ejemplo, el año pasado más de 73 mil casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual”, señaló.

En el acto estuvieron presentes Gloria Reyes, ministra de la Mujer, y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Procuraduría General inaugura Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia, oficinas del Relevic y del fiscalizador de Tránsito en Jarabacoa

Participaron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público, y María Rosalba Díaz, responsable del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

En la actividad estuvieron presentes la generala Yanet Jiménez, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional (Deamvi); la procuradora de corte Yessica Ramírez, titular de la Procuraduría Regional de La Vega, y Viviana Mena, procuradora fiscal titular de Jarabacoa.

Asimismo, Arelis Ricourt, en representación del Poder Judicial; el coronel Ramón Dicló Mateo, director regional de la Policía Nacional en La Vega, y Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública en la provincia.

El sacerdote Alberto Espinal, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, quien tuvo a cargo la bendición del acto, destacó el valor de la puesta en funcionamiento del nuevo órgano.

“Exhortamos que a través del equipo multidisciplinario que aquí se establecerá se diseñen programas de acompañamiento continuo a las personas y familias afectadas, sembrando conciencia, sanando heridas y cortando de raíz el ciclo de la violencia”, expresó el religioso.

Mientras, la fiscal Mena Paulino destacó que con los nuevos servicios mejoran la calidad de la atención a los ciudadanos.

“Esta unidad nace porque entendemos que detrás de cada caso hay una persona; hay una persona que merece ser escuchada, que merece atención de forma digna e integral, sin prejuicio ni revictimización”, dijo.

Contacto con los sectores vivos de la sociedad

“Le digo a todo el equipo que hoy estará trabajando desde esta unidad: no se enfoquen solo en persecución, comuníquense con los comunitarios, acompáñenlos a la iglesia, a los clubes, a los sectores representativos de la sociedad, no son ellos y nosotros, somos todos y todas unidos por la construcción de un mejor país”, sostuvo la procuradora general de la República, al pronunciar las palabras centrales del acto.

Yeni Berenice Reynoso reiteró el valor de fortalecer la familia y la escuela para lograr una mejor sociedad.

Coincidió con el sacerdote Alberto Espinal en la necesidad de fortalecer a la familia para cambiar a la sociedad. También, abogó por trabajar en las escuelas con la formación de un nuevo modelo de ciudadano. “Si esa escuela y el centro de la sociedad que es la familia está copado de violencia, tendremos violencia en todos los ámbitos de la sociedad”, lamentó.

“El hijo que ve al padre golpear a su madre entiende que el lenguaje de resolver la diferencia, son los golpes, porque piensa su subconsciente si mi madre merece golpes, todos los demás también merecen golpes”, refirió.

Reynoso indicó que las estadísticas establecen que en un hogar donde un niño, niña o adolescente ve violencia, la posibilidad de replicarla es más de un 85 % en el marco de la familia, en el marco del espacio social en el que se desarrolla.

“Tenemos que unirnos como sociedad y detener esa ola de violencia que maltrata a las mujeres, niños, adolescentes, que mata por un parqueo, por un pedazo de pan, por un roce de vehículo, que mata por una diferencia ideológica, que mata por una diferencia entre vecinos, que mata a un padre, que mata a una madre, que mata a una esposa, que mata a un hijo o una hija”, expresó.

Señaló que de cada 10 homicidios que ocurren en República Dominicana, al menos 6 son productos de una violencia surgida en una diferencia que se resolvería con una simple conversación.

“Esa sociedad, entonces, que utiliza violencia como medio de solución de conflictos, es la que queremos prevenir”, señaló.

“Es un error pensar la violencia llega a los hogares de los demás, no llegará al mío; yo no estoy exento de la violencia, eso es algo que todos debemos pensar, porque todos, de una forma u otra, en mayor o menor proporción como ente social participamos en distintos espacios que son sociales”, dijo.

Sostuvo que en su gestión impulsa una filosofía de servicio para desarrollar un “Ministerio Público centrado en las personas”, una visión que impulsa con el compromiso de servir y de llevar un profundo proceso de cambio, transformación e innovación institucional.

Durante el primer trimestre del año 2026, el Ministerio Público de la República Dominicana ha registrado un total de 17,525 denuncias a nivel nacional, evidenciando la magnitud de los casos vinculados a violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

En el municipio de Jarabacoa se han contabilizado 81 denuncias, desglosadas de la siguiente manera: 18 casos de violencia de género; 42 casos de violencia intrafamiliar, consistentes en violencia física, verbal y psicológica y patrimonial; 21 casos de delitos sexuales, de los cuales 7 corresponden a agresiones sexuales, 2 de violación sexual, 2 de acoso sexual, 5 de sustracción de menores y 5 de seducción de menores.