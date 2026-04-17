Leidy Rosario respalda medida de Luis Abinader sobre ingresos consulares

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La Cónsul General de la República Dominicana en Houston, Texas, EE. UU., Leidy Rosario, manifestó su respaldo a la disposición anunciada por el presidente Luis Abinader, que establece la integración de los ingresos de los consulados al Estado dominicano, como parte de una transformación estructural del servicio exterior impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

La representante consular afirmó que esta medida marca un punto de inflexión en la gestión consular, consolidando un modelo basado en la transparencia, la institucionalidad y la estricta rendición de cuentas.

Como medida central de esta reforma, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), asegurando así un manejo centralizado de los recursos bajo criterios rigurosos de control, supervisión y eficiencia estatal.

Esta disposición no solo fortalece los mecanismos de fiscalización, sino que también permite una planificación más estratégica y equitativa en la asignación de los fondos públicos.

En ese sentido, la cónsul Rosario destacó que esta centralización facilitará que el Estado dominicano disponga de los recursos necesarios para ampliar la cobertura consular, incluyendo la apertura de nuevas oficinas y la expansión de servicios en localidades donde la comunidad dominicana ha manifestado una creciente demanda.

“Estamos ante una visión de Estado que prioriza a su gente, que organiza sus recursos con responsabilidad y que responde de manera efectiva a las necesidades de nuestros ciudadanos en el exterior”, puntualizó.

Finalmente, reiteró su compromiso de aplicar y respaldar con responsabilidad cada una de las disposiciones adoptadas, en favor del fortalecimiento institucional y del servicio a la comunidad dominicana en el exterior.