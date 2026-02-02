Colaboración
Luis Abinader felicita a Laura Fernández por su victoria en Costa Rica y refuerza alianzas bilaterales
Fernández, de 39 años, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera vuelta, tras una campaña en la que se presentó como la continuadora del proyecto político del actual mandatario y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, principales preocupaciones de la población.
El presidente de la República, Luis Abinader, extendió sus felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y expresó su disposición de dar continuidad a la alianza bilateral, tal como se hizo durante la gestión del mandatario saliente, Rodrigo Chaves.
“Mis felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica, @laurapresi2026, por su victoria con amplio respaldo popular y por la ejemplar participación ciudadana”, expresó el gobernante dominicano a través de su cuenta en la red social X.
Asimismo, reiteró el compromiso de mantener y fortalecer los lazos entre ambos países. “Reitero nuestro compromiso de seguir consolidando nuestra Alianza para el Desarrollo en Democracia, como hemos hecho con el presidente @RodrigoChavesR”, añadió.
Fernández, de 39 años, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera vuelta, tras una campaña en la que se presentó como la continuadora del proyecto político del actual mandatario y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, principales preocupaciones de la población.
Con el 69.4 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtuvo el 49.61 % de los votos, superando ampliamente al aspirante del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, quien alcanzó el 32.5 %.
Politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, Fernández se convierte en la segunda mujer en asumir la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.