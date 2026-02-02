Luis Abinader felicita a Laura Fernández por su victoria en Costa Rica y refuerza alianzas bilaterales

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, extendió sus felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y expresó su disposición de dar continuidad a la alianza bilateral, tal como se hizo durante la gestión del mandatario saliente, Rodrigo Chaves.

“Mis felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica, @laurapresi2026, por su victoria con amplio respaldo popular y por la ejemplar participación ciudadana”, expresó el gobernante dominicano a través de su cuenta en la red social X.

Asimismo, reiteró el compromiso de mantener y fortalecer los lazos entre ambos países. “Reitero nuestro compromiso de seguir consolidando nuestra Alianza para el Desarrollo en Democracia, como hemos hecho con el presidente @RodrigoChavesR”, añadió.

Fernández, de 39 años, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera vuelta, tras una campaña en la que se presentó como la continuadora del proyecto político del actual mandatario y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, principales preocupaciones de la población.

Con el 69.4 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtuvo el 49.61 % de los votos, superando ampliamente al aspirante del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, quien alcanzó el 32.5 %.

Politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, Fernández se convierte en la segunda mujer en asumir la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.