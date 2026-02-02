Nuevo reglamento de energía solar facilita instalación de paneles en residencias y comercios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 19 de enero de este año 2026 fue publicado el nuevo Reglamento de Generación Distribuida, por vía del cual se regirá a partir de ahora todas las instalaciones de paneles solares en residencias, comercios e industrias en la Republica Dominicana con los Prestadores de Servicio, como son: las públicas (EDES), privadas (Puerto Plata Electricidad, El Progreso El Limón, y Compañía Luz y Fuerza Las Terrenas) y los Sistemas Aislados (CEPM, Costasur, Punta Cana y CENETUR).

Luego de más de 3 años de reuniones y vistas públicas entre los sectores empresarial, social y gubernamental se ha logrado llegar a un consenso para el desarrollo sostenible de la energía solar de autoconsumo y su masificación.

Carlos Janariz, Presidente de RENSA SOLAR y de la Asociación de Empresas de Energía Renovable y Eficiencia Energética, ASEEFER, expresó que se siente satisfecho con la mayoría de las nuevas reglas impuestas en el Reglamento y publicadas por la SIE, y expresó con mucha alegría: ¨la población si se podrá beneficiar del sol sin tanta burocracia e interpretaciones innecesarias, ahora si se pueden poner paneles solares¨

Carlos Janariz, Presidente de RENSA SOLAR y de la Asociación de Empresas de Energía Renovable y Eficiencia Energética, ASEEFER,

Entre los beneficios estratégicos que considera Janariz que han sido mejorados son:

La Medición Neta no se cambia

El que una persona instale paneles solares no es razón para que la Prestadora le cambie la tarifa que tiene.

Los Medidores o contadores bi-direccionales ahora ya no los tiene que pagar el usuario, le salen gratis.

La instalación de paneles solares ¨cero inyección¨ no requiere de permisos, solo de cumplir con enviar los diseños e instalar un sistema de ¨anti vertido¨.

Se elimina el límite de instalación de 25 kw para las residencias y de 1,5 MW para las empresas. Ahora el limite es el consumo de los 12 meses del año mas 5% o 10% para empresas y residencias de menos de 10 kw, respectivamente.

Si la Prestadora no contesta a su solicitud en 45 días, el proyecto se considera como aprobado, y se puede instalar. Existen por fin consecuencias ante el silencio administrativo.

La fecha de revisión es en 10 días laborables máximo para hacer la prueba de inspección. Y después que la Prestadora va, tiene 2 días laborables para entregar el Formulario de inspección al Peticionario.

Desde la aprobación del proyecto por la Prestadora se tiene 6 meses para instalar el proyecto.

Ahora se puede instalar un medidor testigo y certificado por el usuario.

Se quito el 15% de límite de penetración solar por circuito, que no tenía sentido, y las Prestadoras están obligadas a publicar el nivel de penetración de cada circuito.

Los instaladores tienen que estar certificados por la SIE en un plazo de 3 años.

Ninguna Empresa Prestadora podrá exigir normas de diseño y construcción que no consten en los Reglamentos o códigos de construcción en vigor, que previamente hayan sido aprobadas por la SIE.

En caso de denegación de proyecto, la Prestadora está obligada a justificar técnicamente, con resultados de estudios de potencia, fluctuación de voltaje, estudio de cortocircuito, estabilidad, etc. Y después puede ponerse de acuerdo para los cambios que tenga que hacerse que sean reembolsables.

La evaluación de un proyecto por la Prestadora, para informar si está aprobado o no, pasa de 45 días antes a 10 días ahora, mejorando los tiempos.

Existe un procedimiento bien claro para determinar el nivel de penetración de generación distribuida por las Prestadoras.

Lo único negativo del Reglamento, expresó Janáriz, es que se otorgue un plazo de 5 años para cambiar a la nueva regulación, desde el momento en que se firmó el contrato de interconexión para usuarios que ya tengan paneles solares instalados y que los Monómicos van a tener que pagar 25% de la energía inyectada al precio de la energía de compra, lo que afecta a las residencias que consumen menos de 10 kw de potencia y a todos los usuarios de los Sistemas Aislados.

Janáriz expresó: ¨ lo mejor es enemigo de lo bueno, pero por lo menos hemos tenido un avance positivo considerable para el desarrollo sostenible de la energía solar en la Republica Dominicana, lo que favorecerá tanto a los sectores de clase media como al sector comercial e industrial, y debemos abocarnos a dejar que el sol pague por ti¨