Mingkingüeis Maarlem es el nuevo director del Hospital Salvador Gautier

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó este viernes al médico ortopeda Mingkingüeis Maarlem como nuevo director del Hospital Dr. Salvador B. Gautier, al tiempo que dispuso el cambio del personal responsable de la seguridad del centro.

En ese sentido, el director del SNS exhortó al nuevo director a administrar con eficiencia y alto sentido de responsabilidad los servicios de salud, asegurado atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Asimismo, el titular del SNS destacó la disposición del Gobierno de intervenir el emblemático centro, que tiene más de 70 años al servicio de la población. “Anunciamos que viene una inversión importante para este centro durante este año, los recursos están disponibles, así que los trabajos iniciarían en los próximos meses tras la licitación”, destacó.

El doctor Landrón destacó que, con más de 30 programas de posgrado, este hospital se ha constituido en una escuela para la formación de profesionales de la salud.

"De este lugar han salido gran parte de los mejores especialistas del país, y quiero decirle que el presidente Luis Abinader no se ha olvidado de este hospital, y ha dispuesto de los recursos para la restructuración de este emblemático centro que le ha dado tanto al país por más de siete décadas”, subrayó.

El director del SNS resaltó que el Gobierno pasará a la historia como la administración que más ha invertido en salud y como evidencia citó lo más de 95 hospitales entregados y el amplio plan de remozamiento y equipamiento de hospitales y centros de primer nivel de atención y de unidades especializadas.

En ese contexto, el doctor Landrón informó que actualmente el SNS tiene 70 centros intervenidos a nivel nacional y próximamente licitará otros 30, y reiteró el compromiso de la institución de garantizar que cada obra sea concluida conforme a los estándares requeridos para brindar servicios de salud seguros y eficientes a la población.

El doctor Mingkingüeis Maarlem Castillo es médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con postgrado en ortopedia y traumatología del Hospital Salvador Bienvenido Gautier.

Posee entrenamiento en cirugía de pelvis y acetábulo en el Hospital de traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez, de México y subespecialidad en cirugía de columna, también del Hospital Salvador B. Gautier, además de otros entrenamientos, diplomados y formaciones académicas.

El doctor Maarlem se desempeñaba, desde 2024, como jefe del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Salvador B. Gautier, y es profesor adjunto de ortopedia y traumatologías de la UASD.

Fue presidente del capítulo de cirugía de columna vertebral- SDOT (2019-2021) y coordinador de la gerencia de ortopedia y traumatología del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora (2016-2019. Es miembro de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, de la Academia Dominicana de Medicina y miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna, entre otros.