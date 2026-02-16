Ministerio Público entrega el “Premio a la trayectoria”

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La Procuraduría General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) entregaron anoche el “Premio a la trayectoria” a 10 fiscales, a quienes les reconocieron la trayectoria de servicio al sistema de justicia y sus aportes al fortalecimiento del Estado de derecho.

Los galardonados son Jesús María Fernández Vélez, Ramón Mejía, Félix Castillo Nolasco, Gisela Altagracia Cueto González, Rita María Dolores Durán Imbert, Luisa Marmolejos, Somnia Vargas Tejada, Ana María Luisa Burgos Crisóstomo, Casilda Alida Báez y Adolfo Martínez, quienes por décadas han servido al sistema de justicia de República Dominicana.

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general, encabezó la ceremonia que se realizó en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, quien colocó un pin especial del Ministerio Público a los galardonados, que recibieron un pergamino de reconocimiento y un bono por desempeño.

“Ese mérito se ha forjado en las jornadas laborales extendidas de los despachos de los fiscales, en la tensión diaria de los estrados, en la soledad de las noches de guardia y en la valentía de quienes decidieron que dedicarían su vida o parte fundamental de ella, a servir a la sociedad”, dijo.

Especificó que aunque es la primera vez que “entregamos este galardón físico, el mérito que hoy reconocemos no nació ayer”.

La funcionaria manifestó que con ese reconocimiento, el Ministerio Público exalta a fiscales, cuya capacidad de trabajo desafía el cansancio.

Expresó: “Ustedes, los que hoy reciben este homenaje, no han servido de cualquier manera. Lo han hecho bajo tres pilares que son innegociables para quien viste la toga del Ministerio Público: objetividad, eficiencia y honestidad”.

Anunció que el Consejo Superior del Ministerio Público mantiene el compromiso de contribuir a que tengan calidad de vida, garantizarles un mejor seguro de salud y un plan de retiro digno.

En la ceremonia presentaron el Himno del Ministerio Público, compuesto por el abogado, catedrático y poeta Juan de Jesús Santos y acogido por el CSMP, en la sesión del 28 de agosto de 2025.

Fiscales agradecen

“El trabajo de un fiscal jamás podrá ser mejor ponderado que por uno de nosotros. Alguien que haya estado en nuestros zapatos”, dijo la fiscal Gisela Altagracia Cueto González, quien habló en nombre de los galardonados.

“Lastimosamente, es fácilmente advertible que no se nos dispensa el trato en igualdad de condiciones que a gente que trabaja en el sistema de administración de justicia con menos riesgos, menos estrés, menos esfuerzo, con menos situaciones apremiantes con las que lidiar en el día a día de su quehacer profesional”, dijo Cueto.

En la ceremonia fueron recordados los fiscales fallecidos entre 2012 y 2025, entre estos Sonia María Saviñón Borges, Pedro Martil Terrero, Rafael Arquímedes Tavárez, Juan Casilla Solís, Luis Emilio Ramírez Feliciano, entre otros.

Ese premio fue otorgado como parte de las actividades conmemorativas del Día del Ministerio Público, que es celebrado el 9 de marzo, en honor al patricio Francisco del Rosario Sánchez.

Fue recordado que el CSMP estableció, en la sesión del 15 de enero de este 2026, realizar la primera edición del “Premio a la trayectoria” para reconocer más de dos décadas de servicio en el Ministerio Público y a los fiscales que “hayan desarrollado una labor extraordinaria y sostenida en beneficio de la sociedad, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho”.