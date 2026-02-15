El oro en alza: Quique Antún aboga por uso eficaz de ingresos sin crear nuevas cargas fiscales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), afirmó que el sostenido incremento del precio del oro en los mercados internacionales representa una oportunidad histórica para fortalecer las finanzas públicas de la República Dominicana, sin necesidad de cargar con nuevos impuestos a la población.

Antún sostuvo que el repunte del metal precioso se traduce automáticamente en mayores ingresos para el Estado, debido al incremento en las recaudaciones por concepto de impuestos, regalías y participación en beneficios que pagan las empresas mineras conforme a la ley y a los contratos vigentes.

“Cuando el precio del oro sube, aumentan los ingresos brutos de las compañías mineras y, con ello, los aportes fiscales al Estado. Este dinero entra sin afectar el bolsillo del pueblo, sin generar inflación y sin disminuir el poder adquisitivo de las familias dominicanas”, enfatizó.

El dirigente político subrayó que esta coyuntura elimina cualquier justificación para crear nuevas cargas tributarias que impacten a los sectores productivos y a la ciudadanía.

Transparencia y control: clave para aprovechar la bonanza

No obstante, Quique Antún advirtió que para que el país obtenga el máximo provecho de esta bonanza minera es imprescindible garantizar una administración eficiente, rigurosa y transparente de los ingresos provenientes del oro.

Indicó que el Estado debe asegurar que las regalías y tributos sean correctamente calculados, auditados y cobrados, evitando prácticas como la evasión fiscal o la subvaluación de exportaciones que puedan reducir la participación justa del país en la renta minera.

Asimismo, consideró fundamental revisar periódicamente los marcos contractuales y fiscales, respetando la seguridad jurídica, pero asegurando que la nación capture una proporción razonable de las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios internacionales.

“Mecanismos como impuestos sobre rentas extraordinarias o ajustes progresivos previamente establecidos pueden fortalecer los ingresos del Estado sin afectar la competitividad del sector”, explicó.

Convertir el oro en desarrollo sostenible

El presidente del PRSC planteó que los recursos adicionales generados por el alza del oro deben ser destinados prioritariamente a inversiones estratégicas en educación, salud, infraestructura, agua potable y protección ambiental.

“La riqueza que proviene de un recurso no renovable debe transformarse en capital humano y social duradero. Solo así el oro se convertirá en bienestar real para todos los dominicanos”, expresó.

Quique Antún insistió en que el momento actual representa una oportunidad clave para fortalecer la economía nacional sin recurrir a nuevas cargas fiscales.

“Aprovechar correctamente esta coyuntura exige institucionalidad sólida, transparencia y visión de largo plazo. El oro puede ser una palanca de desarrollo sostenible, siempre que se administre con responsabilidad y en beneficio del pueblo”, concluyó.