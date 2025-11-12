Obras del monorriel terminarán en 2026

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Aunque los santiagueros están ansiosos por contar con los servicios del monorriel, tendrán que esperar más de lo programado por las autoridades: las obras no estarán listas el 30 de diciembre, tal como había sido anunciado, sino en el primer trimestre del año 2026.

Así lo informó el director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Ftram), Jhael Isa, quien dijo que el retraso obedece a las modificaciones que hubo que realizar en el Reparto Universitario, con un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en las inmediaciones del elevado a la entrada de la ciudad de Santiago.

Por otra parte, reconoció que las inundaciones momentáneas en el elevado de la avenida Estrella Sadhalá en la entrada a Santiago se produjeron por los escombros que obstruyeron el drenaje debido a los trabajos del Monorriel.

Indicó que todos los drenajes pluviales de Santiago fueron sustituidos en donde se requería y que las obstrucciones son normales en el proceso de construcción de este tipo.

“Si surgieran nuevamente lo atenderemos con la debida respuesta”, expresó Isa, quien destacó la rápida intervención del Ayuntamiento de Santiago para restablecer el paso en el elevado después de las inundaciones.