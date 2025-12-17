Piden justicia por muerte Ángel Santos

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

“Ángel era mi único niño, un muchacho bueno, respetuoso y querido por todos. Yo quiero justicia, porque eso no fue un accidente. Ese policía me mató a mi hijo y tiene que responder”, narró Esperanza Espinal, desconsolada por la pérdida de su vástago de 20 años.

El joven Ángel Miguel Santos Espinal fue atropellado por un vehículo de la Policía Nacional el pasado sábado 6 de diciembre, en el distrito municipal El Limón, pero las versiones de la uniformada, que calificó el hecho como un accidente de tránsito, no convencen a la familia ni a los residentes en la comunidad. Reclaman que el caso sea investigado con rigor y de manera independiente.

Espinal describió a su hijo como un joven dedicado al deporte, trabajador y muy querido en la comunidad. Entre lágrimas, la dama rechazó categóricamente que la muerte haya sido accidental. “Eso no fue un accidente. Ese policía me mató a mi hijo y tiene que responder”, declaró.

Versiones de familiares y comunitarios coinciden en que el hecho ocurrió en un evento deportivo, cuando una camioneta de la Policía arrancó supuestamente de manera abrupta y sin aparente control llevándose por delante al joven deportista.