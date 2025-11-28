El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó ayer su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de activar el Acuerdo Bilateral de Interdicción Marítima y Aérea, ya que lo sustenta un instrumento legal vigente desde hace 32 años.

Recuerda que se trata de un instrumento internacional vigente desde 1993 que permite fortalecer las acciones conjuntas con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Pacheco destacó que esta medida constituye un paso firme para enfrentar el trasiego aéreo y marítimo de drogas, un flagelo que afecta a niños, jóvenes y familias en todo el territorio nacional.

“El fortalecimiento de este acuerdo permite al Estado dominicano proteger con mayor efectividad su espacio aéreo y sus aguas territoriales frente a incursiones ilícitas. Es una acción necesaria y oportuna para garantizar la seguridad del país”, señaló.

El presidente de la Cámara de Diputados resaltó que la lucha contra el narcotráfico exige coordinación, cooperación internacional y decisiones claras que refuercen la capacidad del país para enfrentar redes criminales transnacionales.

Senador de Santiago

De su lado, el senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, manifestó ayer su apoyo al Gobierno del presidente Luis Abinader de autorizar a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de los espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en aeropuerto internacional de Las Américas, como una nueva estrategia para continuar la lucha contra el narcotráfico.

Constitucionalistas

Los miembros de la Fundación de Militares Constitucionalistas respaldan la decisión del gobierno de autorizar a los Estados Unidos el uso de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) al reiterar que la decisión fue tomada acorde a lo que establece la constitución.

Andrés Fortunato, presidente de la entidad, dijo que el acuerdo permitirá al equipo estadounidense del secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth, formar parte de la estrategia que pretende reforzar la cooperación en la seguridad regional, y no una invasión el cual deploro como se ha querido desvirtuar en el país.

Más Rechazo

El Frente Amplio calificó la medida como una nueva claudicación del Gobierno ante los intereses militares de Estados Unidos, advirtiendo que esta autorización viola principios esenciales del orden jurídico constitucional.

Además, afirma el Frente Amplio, brechas peligrosas en materia de soberanía nacional y expone al país a ser utilizado como plataforma en conflictos ajenos, particularmente en el contexto de la creciente confrontación de Washington con Venezuela.

En tanto, El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) rechaza que Luis Abiander ponga a disposición de Estados Unidos dos aeropuertos dominicanos como plataforma para agredir a una nación hermana como Venezuela. Su vocero nacional, Milcíades Gerardo, dijo que el pueblo venezolano solo busca vivir en paz, que le respeten su soberanía y que no le roben sus recursos naturales, como el petróleo y el oro.

“Es vergonzoso que el gobierno del PRM violente nuestra Constitución y múltiples tratados internacionales, que nos hacen signatarios del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos”, indicó Gerardo. en un comunicado.