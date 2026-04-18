El pelo en la sociedad dominicana

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El pelo tiene un peso significativo en la interacción social y autoimagen mediada por fuertes prejuicios raciales en los que se establece una división según su textura, entre quienes tienen “pelo malo “y “pelo bueno”. Concepto que en sí mismo plasma el prejuicio hacia la afrodescendencia desde un tipo de cabello rizo calificado como “pelo malo”, término despectivo de rechazo y condena al pelo rizo o crespo de forma natural que ha provocado su negación y búsqueda del “laceado”. Llama la atención como en la sociedad dominicana se ha normalizado y aceptado esta connotación tan fuertemente despectiva hacia un rasgo físico como es el cabello con normas prohibitivas hacia su naturaleza. La discriminación hacia las personas con pelo crespo en nuestra sociedad es cotidiana en múltiples espacios. Encontrándola en espacios laborales, comercios, instituciones educativas, colegios y escuelas públicas. ¿Cuál es el delito del pelo en esta forma? El delito principal es la visibilización de nuestro origen afrocaribeño y con ello la diversidad étnico-racial presente en nuestra población. En el pelo crespo (“malo”) se muestran raíces en la población de origen: africano, haitiano, cocolo, afroamericano, cubano o de cualquier país de Centroamérica o de la región del Caribe desde donde hanemigrado distintos grupos hacia el país.

El peinado natural desde el pelo rizo-crespo es uno de los motivos principales de expulsión y represión hacia la población estudiantil en centros educativos.

Las modas femeninas y masculinas vinculadas a trenzas, pelo largo o de amplio grosor son enjuiciadas como vinculantes a patrones delictivos. Así personal directivo y docente de centros educativos prohíben a estudiantes de ambos sexos exhibir peinados que hagan alusión a su pelo crespo desde un amplio grosor (afro) o en trenzas.

Se le pide a las estudiantes que “recojan su pelo” o que lo desricen. Esto último entra en contradicción con el currículo educativo que establece la promoción de la identidad cultural. El pelo crespo mostrado en su forma natural es parte de la identidad, el ocultamiento del mismo con mecanismos artificiales es una acción de negación y rechazo a nuestra identidad.

Obviamente las prohibiciones de peinados y modas en los espacios institucionales sean educativos, laborales o jurídicos son totalmente violatorias de los derechos y libertades de las personas. No existe ninguna razón que no sea el racismo para establecer códigos de peinados que repriman la condición natural del pelo.

La respuesta de las personas afrodescendientes ha estado en dos tendencias. El laceado del pelo que fortalece el uso de químicos y blowers en exceso y la reivindicación del pelo rizo.