Luis Abinader irá a la frontera con Dajabón junto al presidente electo de Chile

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader sostuvo el pasado sábado un encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el que resaltaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el interés mutuo en estrechar la cooperación en áreas clave como seguridad fronteriza, turismo, comercio, infraestructuras, seguridad ciudadana y desarrollo económico.

En rueda de prensa en la Casa Presidencial de Santiago de los Caballeros, Abinader elogió que el presidente electo Kast haya escogido a la República Dominicana como su primer destino oficial y anunció que ambos visitarán este domingo la zona fronteriza para conocer el sistema de seguridad y la verja perimetral, en Dajabón.

En ese sentido, el jefe de Estado dominicano aseguró que esperan estrechar aún más estos vínculos a partir de marzo, cuando Kast asuma la presidencia de su país, sembrando la posibilidad de establecer acuerdos que faciliten aún más el comercio binacional.

“Queremos comprar más vinos chilenos, pero también que nuestros cigarros puedan entrar a Chile sin impuestos”, expresó Abinader.

Kast reconoce avances RD en seguridad fronteriza

En ese sentido, José Antonio Kast elogió la labor del Gobierno dominicano en el control fronterizo y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, considerándolos aspectos claves para el progreso de la República Dominicana.

“Aquí han sido exitosos en el control fronterizo y nosotros queremos lograr lo mismo”. “Todo el control biométrico que se realiza aquí en República Dominicana para nosotros es muy importante conocerlo”, continuó Kast.

En respuesta a la prensa nacional e internacional, agregó que busca replicar en Chile las prácticas exitosas de República Dominicana, en la medida en que le sean funcionales puesto que “cada país tiene realidades distintas”.

Sobre seguridad, destacó el trabajo del Ministerio de Interior y Policía y del Comité de Seguridad que se reúne semanalmente.

Asimismo destacó los logros alcanzados por el país en materia de turismo y diversificación económica, fortaleciendo otros sectores productivos que pueden convertirse en ejemplo para Chile.

“Queremos aprender de los mejores. Ustedes van a la vanguardia en la atención al turista y han logrado diversificar su economía, lo que da estabilidad a la nación”, afirmó.

“Uno piensa en Chile y piensa en el cobre o el vino. Pero ustedes nos muestran que una nación puede avanzar aun compartiendo territorio con un país que no ha tenido la misma visión de desarrollo”, expresó.

En el encuentro participaron los ministros, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; de Vivienda, Víctor “Ito” Bisonó; de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón; y el director de Migración, Rafael Lee Ballester.

Por parte de la delegación chilena, estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, y la ministra de Seguridad, Trinidad-Steinbeck.