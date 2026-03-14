El PRM suspende a un regidor de Nigua

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó ayer la suspensión de la militancia de Ángel Álvarez Peguero (Enrique), regidor del municipio San Gregorio de Nigua, en San Cristóbal, acusado de abuso sexual contra una menor.

En un comunicado, la organización política indicó que tomó la decisión tras agotarse la primera etapa de un proceso disciplinario en contra del edil.

“Álvarez Peguero queda suspendido de su calidad de miembro de la organización hasta que exista una sentencia con carácter de autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, lo que podría dar lugar a su expulsión definitiva de la organización política”, expresa la comunicación.