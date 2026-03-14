Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Ángel Álvarez

El PRM suspende a un regidor de Nigua

En un comunicado, la organización política indicó que tomó la decisión tras agotarse la primera etapa de un proceso disciplinario en contra del edil.

PRM

PRM

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó ayer la suspensión de la militancia de Ángel Álvarez Peguero (Enrique), regidor del municipio San Gregorio de Nigua, en San Cristóbal, acusado de abuso sexual contra una menor.

En un comunicado, la organización política indicó que tomó la decisión tras agotarse la primera etapa de un proceso disciplinario en contra del edil.

“Álvarez Peguero queda suspendido de su calidad de miembro de la organización hasta que exista una sentencia con carácter de autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, lo que podría dar lugar a su expulsión definitiva de la organización política”, expresa la comunicación.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking