Alcantarillado de Mao está en un 70%

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, inspeccionó los trabajos del alcantarillado sanitario de Mao, provincia Valverde, comprobando que la planta de tratamiento de aguas residuales está avanzada en un 70%.

Dijo que, gracias a ello, estarán listos para inaugurar la obra en el mes de enero o a principios de febrero.

Agregó que la obra devolverá salud y dignidad a 54 mil personas y recordó que es esperada desde hace décadas.